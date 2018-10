Droga ekspresowa S3 Legnica-Bolków gotowa. Dziś otwarcie nowej trasy

Fot. GDDKiA Droga, która zostanie otwarta w poniedziałek (15.10 br.), prowadzi od węzła Legnica Południe na autostradzie A4 do węzła Bolków.

To już dziś. Po południu pierwsi kierowcy pojadą wreszcie nowiutkim odcinkiem drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Chodzi o 36-kilometrową trasę Legnica-Bolków.

Droga, która zostanie otwarta w poniedziałek (15.10 br.), prowadzi od węzła Legnica Południe na autostradzie A4 do węzła Bolków, gdzie jadący dalej będą zjeżdżać na drogę krajową nr 5. GDDKiA wybrała już wykonawcę, który wybuduje kolejny odcinek, przechodzący przez góry do Lubawki i granicy państwa.

Odliczamy czas do otwarcia #S3 Legnica - Bolków...

Fot. Krzysztof Nalewajko

Z nowej drogi z pewnością ucieszą się mieszkańcy Wrocławia. Jadąc do Jeleniej Góry, nie będą już musieli na autostradzie A4 odbijać w Kostomłotach na drogę nr 5 przez Strzegom. Od dziś pojadą autostradą aż do Legnicy, a stamtąd drogą S3 do Bolkowa. Droga jest o 40 km dłuższa, ale oszczędność czasu przekona kierowców, by częściej korzystać z nowej, szybszej drogi.

