Drogie parkowanie w miastach. Godzina może kosztować nawet 10 zł

Rządzący kierowcom nie odpuszczają. Raz po raz sięgają do ich kieszeni. Jak? Opłatą emisyjną, jakościową czy parkingową. Senat przyjął właśnie nowelizację ustawy, która umożliwi samorządom ponad trzykrotnie podnieść cenę godziny postoju w centrach dużych miast. Będą też wyższe kary za brak biletu parkingowego.

Obecnie maksymalny koszt godziny postoju w centrum to 3 zł. Zgodnie z nowymi przepisami, miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą mogły wprowadzić w ścisłych centrach tzw. śródmiejskie strefy płatnego parkowania.

Zmiany w piątek usankcjonował Senat, a wcześniej przegłosowali posłowie. Teraz ustawa powędruje do prezydenta Andrzeja Dudy. Znaczne podniesienie cen za parkowanie umożliwi samorządom nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli tzw. PPP.

A więc podwyżki mogą dotknąć 39 miast w Polsce. Mogą, bo samorządy oczywiście nie muszą ich wprowadzać, ale trudno uwierzyć, że zrezygnują z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy. Przychylne do pomysłu już nastawiony jest Sopot. Również władze Wrocławia jakiś czas temu informowały, że rozważają ewentualne wprowadzenie tzw. ekostref.

O jakich pieniądzach mówimy? Zgodnie z ustawą, miasta będą mogły pobierać maksymalnie 0,45 procenta płacy minimalnej za pierwszą godzinę parkowania przez 7 dni w tygodniu. W 2018 roku byłoby to 9,45 zł.

Na co pójdą pieniądze? Jak podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 65 proc. środków z opłat za parkowanie będzie musiało iść na rozwój infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Część środków trafi również na transport publiczny, czyli tramwaje, autobusy, trolejbusy oraz na rozwój terenów zielonych.

- Są trzy powody, dla których dajemy samorządom nowe uprawnienia - poinformował wiceminister Witold Słowik, który w resorcie pilotuje projekt ustawy.

Pierwszym są względy inwestycyjne. - Chcemy dać samorządom finansowe narzędzie do budowy wielopoziomowych parkingów w formule PPP. Po drugie po to, by miasta były bardziej przyjazne. Duże polskie miasta należą do najbardziej zatłoczonych w Europie. Obecną wysokość opłat za parkowanie - maksymalnie 3 zł za pierwszą godzinę - ustalono w innej rzeczywistości, bo aż 15 lat temu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wtedy o połowę mniejsze. Po trzecie, ze względu na środowisko i nasze zdrowie. Dajemy miastom kolejne narzędzie do walki ze smogiem - wyjaśnia przedstawiciel resortu.

Jak podkreśla MIR, przepisy dotyczące parkingów zaczną obowiązywać pod koniec 2019 r.

