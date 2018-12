Duda mógł podpisać wadliwą ustawę. Są duże wątpliwości co do prac nad nowymi przepisami o nadzorze finansowym

Prof. Piotrowski w rozmowie z RMF FM zwrócił uwagę na pośpiech i bałagan przy uchwalaniu ustawy o nadzorze finansowym. W piątek podpisał ją prezydent Andrzej Duda, a wcześniej została ona przepchnięta przez Sejm i Senat.

W przypadku procedowania tej ustawy mogło dojść do naruszenia konstytucji - zwraca uwagę prof. Piotrowski. Dlaczego? Bo dopiero podczas drugiego czytania zostały do niej zgłoszone nowe zapisy, dotyczące przejmowania banków. A to - jego zdaniem - zdecydowanie za późno.

Zobacz też: Czy premier mógł zareagować wcześniej w aferze KNF? Odpowiada Stanisław Kluza, były szef nadzoru finansowego

Już senaccy prawnicy zwracali uwagę, że stoi to w sprzeczności z zapisami konstytucji, ale senatorowie i tak zagłosowali za ustawą. A później podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

- W tym przypadku można mówić o naruszeniu artykułów 118 i 119 Konstytucji RP - mówił w rozmowie z RMF FM prof. Ryszard Piotrowski. Na te same artykuły zwracali uwagę senaccy legislatorzy.

- Z pewnych powodów uznano, że jest niezwykle ważne politycznie, żeby w ustawie znalazły się te przepisy dotyczące przejęcia banku, że trzeba się z tym spieszyć, że trzeba to koniecznie zrobić, to być może motywowało prezydenta - powiedział konstytucjonalista. I dodał, że on sam nie doradzałby prezydentowi składania podpisu pod tak uchwalanym prawem.

Przyznał też, że podpis Dudy pod tą ustawą to i tak nic w porównaniu z jego poprzednimi dokonaniami. - Jeśli chodzi o konsekwencje naruszania konstytucji przez prezydenta w jego dotychczasowych działaniach, to one obejmują znacznie bardziej znane i wielokrotnie już omawiane kwestie związane choćby z ustrojem sądownictwa - skwitował.

Jak pisaliśmy w piątek, ustawa wprowadza zmiany w aż 23 ustawach. Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu mechanizmu wydawania przez KNF decyzji o przejęciu banku przez inny bank oraz umożliwieniu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu udzielania wsparcia podmiotom przejmującym bank.

To właśnie to nowe uprawnienie KNF jest jednym z kluczowych elementów tzw. afery KNF, w której zarzuty usłyszał już Marek Chrzanowski. W nagranej przez Leszka Czarneckiego rozmowie z marca, były już szef KNF straszył bankiera "planem Zdzisława", czyli wprowadzeniem przymusowego przejmowania zagrożonych banków, co zagrażało właśnie bankom Czarneckiego.

Inne ważne zmiany w ustawie o nadzorze zmiany polegają na powiększeniu składu Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków oraz na nadaniu Urzędowi KNF statusu państwowej osoby prawnej z niezależnością w dysponowaniu posiadanymi funduszami.

W Komisji zasiądą teraz przedstawiciele prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.

Ustawa wprowadza także przepisy umożliwiające wymianę informacji pomiędzy KNF a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nowe przepisy obligują przewodniczącego KNF i jego zastępców do udostępniania na żądanie premiera "stosownych informacji związanych z pracami Komisji". Szef KNF będzie musiał także z własnej inicjatywy informować premiera o czynnikach stwarzających ryzyko systemowe oraz podjętych w związku z tym działaniach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: banki , ustawa o nadzorze finansowym, Andrzej Duda, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 1h temu ZajaOn tylko to potrafi. Podpisuje .... Smutne. 1h temu la2010Zero mózgu. 1h temu z1zero Rozwiń komentarze ( 92 )

Wybrane dla Ciebie