Giertych o Chrzanowskim. "Zdrajca obozu władzy"

Zwraca również uwagę na znaczne przyspieszenie prac nad nowymi przepisami w momencie, gdy do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Między wierszami pojawia się sugestia, że urzędnikom chodziło o to, by za bezcen przejąć bank Leszka Czarneckiego. Czy to przy pomocy większego, państwowego banku, czy też mniejszego - prywatnego.