Dunkin' Donuts kolejny raz wycofuje się z Polski. Amerykańska sieć po niecałych 3 latach zwija interes

Fot. Grzegorz Banaszak/REPORTER/East News Lokal Dunkin' Donuts przy ul Świętokrzystkiej 16 w Warszawie

"Lokale Dunkin' Donuts po 3 latach znikają z mapy Polski. Ta smutna decyzja nie była łatwa, ale w zaistniałych okolicznościach okazała się konieczna"- ogłosiła firma na Facebooku.

Aktualizacja 12:02

"Dziękujemy za wszystkie wspólnie zjedzone donuty. Będziemy za Wami tęsknić i zapraszamy dziś na Świętokrzyską 16 na wyprzedaż ostatnich donutów i pamiątek na otarcie łez. Lokal będzie otwarty do ostatniego donuta. Donut worry, be happy, dziękujemy" - czytamy w notce na profilu Dunkin'Donuts na Facebooku.

Dzwonimy do lokalu przy Świętokrzyskiej, by poprosić o jaśniejsze wytłumaczenie przyczyn zamknięcia firmy. Lokal faktycznie działa, ale pracownik jedynie odsyła nas na inny numer i zaznacza, by dzwonić "dopiero za godzinę, dwie". Odpowiedzi na mail także jeszcze nie mamy.

Amerykańska sieć ma w Polsce trzy lokale - wszystkie w Warszawie. Na ponowne wejście na polski rynek zdecydowała się w 2015 roku, a pierwszy lokal otwarto w styczniu 2016 roku. Docelowo przez siedem lat miało powstać 44 lokali amerykańskiej sieci w całej Polsce, ale jej rozwój zatrzymał się na trzech stołecznych lokalach.

Działalnością Dunkin' Donuts w Polsce zajmowała się spółka Varsovia Food Company jako "masterfranczyzobiorca" amerykańskiej marki. "Varsovia Food Company tworzą ludzie posiadający duże doświadczenie w branży oraz świetny plan na rozwój marki w Polsce" - możemy wciąż przeczytać na stronie dunkindonutspoland.com.

Na stronie wciąż wisi także ogłoszenie dotyczące "ekspansji" Dunkin' Donuts w Polsce. Można w nim wyczytać, że "w związku z dynamicznym rozwojem sieci w Polsce" firma poszukuje atrakcyjnych lokali w Warszawie, Trójmieście, Krakowie i w Katowicach.

- Nasz kontrakt obejmuje stworzenie sieci franczyzowej 44 punktów pod marką Dunkin' Donuts w ciągu 7 lat. Jesteśmy wyłącznym franczyzobiorcą. Nie ma w umowie wpisanej subfranszyzy. Widzimy już jednak znacznie większy potencjał rynkowy niż wspomniane 44 punkty - mówił w 2016 r. Michael Motz, szef Varsovia Food Company.

Poprzednia próba zawojowania polskiego rynku, podjęta przez Dunkin' Donuts jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, także nie powiodła się i w 2002 r. firma zwinęła interes. Podobną decyzję podjęły w owym czasie także m.in. Subway i Burger King. Dunkin' Donuts ma na całym świecie ok. 12 tys. lokali.

