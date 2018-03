Dworcowe rewolucje trójmiejskiej SKM

Na kolejowej mapie Polski Trójmiasto to miejsce szczególne. Trójmiejska aglomeracja jest "wciśnięta" pomiędzy polodowcowe wzgórza i morze, więc latami rozrastała się głównie wzdłuż linii brzegowej. Jej komunikacyjny kręgosłup to linia 250 należąca do Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

Pierwsze żółto-niebieskie pociągi tzw. "Modraki”, przejęte po II Wojnie Światowej od Niemców w ramach reparacji wojennych, wyjechały na trójmiejskie tory w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Wraz z budową nowych dzielnic, powstawały też nowe przystanki. Do roku 1950, jeszcze przed powstaniem linii SKM, na odcinku z Gdańska do Gdyni pojawiły się przystanki osobowe: Sopot Wyścigi i Kamienny Potok. Wraz z jej powstaniem pojawiły się: Gdańsk Stocznia, Gdańsk Nowa Szkocja (obecnie: Politechnika / Nowe Szkoty), Gdańsk Polanki (Przymorze - Uniwersytet), Gdynia Redłowo i Gdynia Wzgórze Nowotki (Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana). Obecnie pociągi Trójmiejskiej SKM zatrzymują się na 36 stacjach i przystankach, rozciągających się od Gdańska Śródmieścia do Lęborka. Wiele tych punktów przesiadkowych, mimo remontów i modernizacji, nie spełnia już standardów kolei XXI wieku.

To jednak wkrótce się zmieni . Trójmiejska SKM-ka realizuje tzw. Projekt Centrum. Zmodernizowanych zostanie 9 stacji i przystanków trójmiejskiego przewoźnika. Na przystankach pojawią się zmodernizowane perony z krawędziami maksymalnie przysuniętymi w stronę pociągów, windy dla niepełnosprawnych oraz nowe wiaty, chroniące lepiej niż dotychczasowe przed wiatrem czy deszczem. Pasażerowie na pewno poczują się też bezpieczniej. Zapewnią to nowe kamery monitoringu i tzw. słupki SOS, umożliwiające natychmiastowe wezwanie pomocy. Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej pozwoli podróżnym dowiedzieć się o realnym, a nie rozkładowym czasie przyjazdu pociągu. Prace już trwają - od ubiegłego roku na przystankach w Rumii Janowie i Gdyni Chyloni. Te przystanki mają być gotowe do maja 2018 roku. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć przebudowa gdyńskich przystanków Redłowo i Orłowo. Ostatnie przystanki – Gdynia Stocznia i Gdańsk Stocznia mają być gotowe w 2022 roku.

Poważne zmiany czekają też budynek Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna. Obiekt zostanie odnowiony- nowa elewacja, drzwi, okna, wymalowanie ścian- to tylko cześć zaplanowanych przez przewoźnika prac. Estetyka to jedno. Ważniejsze są walory użytkowe. To właśnie w tym budynku powstanie centrum monitoringu, umożliwiające m.in. obserwację tego co dzieje się na peronach, tu będzie też centrala Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Na realizację Programu Centrum przewoźnik przeznaczył 130 milionów złotych. Połowa z tej kwoty to dofinansowanie z UE. Na tym jednak nie koniec "przystankowych rewolucji”.

Trójmiejski przewoźnik oraz władze Gdyni zbadają możliwość wybudowania kilku kolejnych przystanków na terenie tego miasta. 12 marca 2018 roku w Warszawie władze PKP.SA., trójmiejskiej SKM i prezydent Gdyni podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i sfinansowania studium wykonalności tego przedsięwzięcia. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje ewentualnych nowych gdyńskich przystanków to Gdynia Śródmieście (pomiędzy obecnymi przystankami Gdynia Główna i Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana) i Gdynia Wielkopolska (pomiędzy przystankami Redłowo i Orłowo). Zbadana zostanie też możliwość "wpięcia” linii 201, łączącej Kościerzynę i Kartuzy z Gdynią, do linii 250 ( Gdańsk Śródmieście – Rumia Janowo) w okolicy przystanku Wzgórze Św. Maksymiliana. Taki ruch umożliwiłby pasażerom przyjeżdżającym z Kaszub m.in. szybsze i łatwiejsze dotarcie do południowych dzielnic Gdyni i Sopotu.