Co trzecia złotówka trafia do dyskontów. Coraz mocniej zdobywają rynek

Na 90 tys. sklepów dyskontowych tylko 4 tys. należy do sieci – zauważa Rzeczpospolita. To potęguje sukces tego formatu na polskim rynku. Sklepy te stale się rozwijają zdobywając coraz silniejszą pozycję w sprzedaży.

Według badań Nielsna już teraz ich udział w rynku stanowi 33,2 proc., co oznacza, że co trzecia złotówka wydana przez polskich klientów trafia do Lidla, Biedronki czy Aldi – czytamy w dzienniku.