Dywidendowe żniwa rządu. W tym tygodniu do kasy państwa wpłynie ponad miliard złotych

W ciągu trzech dni Giełda Papierów Wartościowych, PGNiG i PKN Orlen przekażą do budżetu w sumie ponad 1,2 mld zł. To część pokaźnych zysków spółek wypracowanych jeszcze w 2016 roku. Na przelew mogą liczyć też tysiące drobnych inwestorów, którzy w sierpniu będą mieć jeszcze sporo ciekawych okazji do zarobku.

Choć w Sejmie wakacje i rząd ma wolne, sierpień nie będzie miesiącem straconym. Szczególnie z punktu widzenia budżetu. To czas dywidendowych żniw, czyli dzielenia zysków wypracowanych przez największe państwowe spółki w ubiegłym roku. Przelew wykona w sierpniu prawie połowa giełdowych firm, w których znaczące udziały ma skarb państwa.

Minister finansów Mateusz Morawiecki może liczyć na wpływy ponad 1,3 mld zł. Tym samym jest szansa na dalsze podbijanie dobrych statystyk budżetowych. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu resort finansów chwalił się pierwszą od 27 lat nadwyżką w państwowej kasie. Wyniosła po półroczu 5,9 mld zł. - m.in. dzięki dodatkowym wpływom z zysku z NBP.

#dziejesienazywo: Spółki giełdowe dzielą zyski

Które spółki najbardziej hojne?

Już w środę 2 sierpnia przelew na konto skarbu państwa na kwotę 31,5 mln zł wykona Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To jedna czwarta zysków wypracowanych przez GPW w całym 2016 roku. Około 60 mln zł trafi do innych inwestorów, a blisko 40 mln zł pozostanie w spółce.

Największą kwotę Morawiecki zaksięguje jednak w czwartek, 3 sierpnia, kiedy to przelew wyjdzie z PGNiG. Będzie opiewał na 830 mln zł. Zaledwie około 300 mln zł trafi do podziału między pozostałych udziałowców. Oczywiście wynika to z bardzo dużego zaangażowania państwa w firmie - sięga 72 proc.

Zwieńczeniem tego tygodnia będzie przekazanie dywidendy przez PKN Orlen, a więc najbardziej wartościową spółkę z warszawskiej giełdy. Choć zysk przeznaczony do podziału za 2016 rok był w przypadku paliwowego koncernu najwyższy w historii i przekracza kwotę do rozdysponowania przez PGNiG, do budżetu wpływ będzie mniejszy o ponad połowę. Orlen przekaże 353 mln zł. Wszystko przez znacznie mniejszy udział państwa w spółce, bo na poziomie 27,5 proc.

Minister Morawiecki tylko przez te trzy dni zainkasuje już ponad miliard złotych. A na tym nie koniec, bo miesiąc dopiero się rozpoczął. Kwoty kolejnych wypłat będą jednak raczej liczone w dziesiątkach, a nie setkach milionów złotych.

Spółki giełdowe z udziałem skarbu państwa, które wypłacają dywidendy w sierpniu spółka (udział skarbu państwa) cały zysk do podziału między inwestorów kwota zasilająca budżet dywidenda na akcję dzień wypłaty GPW (35%) 90 mln zł 31,5 mln zł 2,15 zł 2 sierpnia PGNiG (71,88%) 1 mld 155 mln zł 830 mln zł 0,20 zł 3 sierpnia PKN Orlen (27,52%) 1 mld 283 mln zł 353 mln zł 3,00 zł 4 sierpnia Enea (51,5%) 110 mln zł 57 mln zł 0,25 zł 10 sierpnia KGHM (31,79%) 200 mln zł 63,5 mln zł 1,00 zł w ratach 17 sierpnia i 16 listopada Grupa Azoty (33%) 78 mln zł 26 mln zł 0,79 zł 23 sierpnia Polski Holding Nieruchomości (69,89%) 12 mln zł 8,5 mln zł 0,26 zł 31 sierpnia źródło: money.pl na podstawie danych ze spółek giełdowych

Na przelew czekają też tysiące inwestorów indywidualnych, często drobnych ciułaczy, którzy w dywidendach szukają okazji do wypracowania zysków lub zmniejszenia strat z inwestycji giełdowych.

Jest jednak znacząca różnica między pozycją skarbu państwa i Kowalskiego grającego na giełdzie. Oczywista jest różnica w kwotach, ale istotna jest kwestia podatku, który ma zastosowanie do dywidend. To tzw. podatek od dochodów kapitałowych - potocznie zwany podatkiem Belki. Ten sam co przy np. lokatach bankowych. Sprawia, że z każdej należnej nam dywidendowej złotówki otrzymamy na konto tylko 81 gr. Stawka wynosi bowiem 19 proc.

W przypadku wypłat dla skarbu państwa w zasadzie dywidendy można liczyć w pełnej kwocie, bo - koniec końców - część podatkowa i tak zasili państwową kasę.

Sporo okazji, głównie dla drobnych graczy

Spółki skarbu państwa zwykle nie stanowią nadzwyczajnych okazji dywidendowych dla zwykłych inwestorów. Stopa dywidendy, rozumiana jako stosunek wypłacanej części zysku przypadającej na jedną akcję do ceny tej akcji, na ogół nie przekracza tam 3 proc. Są jednak na giełdzie przykłady, że stopy zwrotu sięgają 5-8 proc.

Stopa zwrotu z dywidendy na ponad 7 proc. jest w przypadku Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (ZEWK). 9 sierpnia spółka wypłaci po 6,58 zł na każdą akcję wartą obecnie niecałe 90 zł. Na przelew może liczyć każdy inwestor, który miał choć jedną akcję ZEWK na dzień 20 lipca.

W sierpniu podobnych okazji, na które można się jeszcze załapać, jest więcej. Ten, kto na koniec środowej sesji giełdowej (2 sierpnia) będzie miał na rachunku maklerskim choć jedną akcję Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), może liczyć na 1,29 zł dywidendy. Przy obecnej cenie papierów na poziomie 17,68 zł daje to stopę dywidendy na poziomie 7,3 proc.

Tak sowita dywidenda trafi głównie do największego udziałowca spółki ZE PAK, czyli do Zygmunta Solorza-Żaka. Właściciel Polsatu i numer dwa rankingu najbogatszych Polaków (według "Wprost") zainkasuje w sumie prawie 34 mln zł. Pozostałym akcjonariuszom zostanie drugie tyle do podziału.

Całkiem wysoką stopę dywidendy oferują też spółki: AC Autogaz (największy w kraju producent instalacji gazowych do samochodów) - 5,74 proc., K2 Internet (agencja interaktywna) - 6,29 proc., Grupa Kęty (czołowy producent wyrobów z aluminium) - 7,17 proc. czy Quantum Software (firma IT, producent oprogramowania dla logistyki) - 6,4 proc. Co ważne, żadna jeszcze nie przyznała praw do dywidendy, a zrobią to w sierpniu. Zgodnie z poniższym harmonogramem.

Spółki z najwyższymi stopami dywidend w prawem do dywidendy przyznawanym w sierpniu

spółka stopa dywidendy całkowita kwota dywidendy do podziału ostatni dzień, w którym trzeba kupić akcje dzień wypłaty dywidendy Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 7,37% 65,6 mln zł 2 sierpnia 16 sierpnia Relpol 4,50% 3,84 mln zł 3 sierpnia 22 sierpnia AC Autogaz 5,70% 30,2 mln zł 10 sierpnia 5 września K2 Internet 6,29% 2,5 mln zł 11 sierpnia 10 listopada Introl 5,70% 10,6 mln zł 16 sierpnia 31 sierpnia Grupa Kęty 7,20% 284,7 mln zł 22 sierpnia 7 września i

23 listopada

(w ratach) Quantum Software 6,40% 2,2 mln zł 23 sierpnia 8 września Newag 4,07% 31,5 mln zł 31 sierpnia 18 września źródło: money.pl na podstawie danych ze spółek