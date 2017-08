Dywidendy ze spółek Skarbu Państwa. Tak źle nie było od lat

Fot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER Morawieckiego nie poratuje w tym roku KGHM. Dywidenda jest rekordowo niska.

Prawie 32 mln zł trafią w czwartek do kasy państwa z tytułu dywidendy wypłaconej przez miedziowy koncern KGHM. Tegoroczna suma jest rekordowo niska, podobnie zresztą jak całość wpływów do budżetu ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Wspomniany przelew na niecałe 32 mln zł to pierwsza rata dywidendy z KGHM. Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - w którym decydujący głos jako akcjonariusz ma Skarb Państwa - cała suma została podzielona na dwie części: 50 gr na akcję płatne 17 sierpnia i drugie tyle 16 listopada.

Jednak nawet 1 zł na akcję to niewiele w porównaniu do wypłat w ostatnich latach. W ubiegłym roku KGHM przeznaczył na dywidendę 1,50 zł na akcję, a w rekordowym 2012 r. inwestorzy dostali po 28,34 zł na jeden papier - oznaczało to, że koncern przekazał na wypłatę prawie 5,7 mld zł, a z tej kwoty do budżetu popłynęło około 1,7 mld zł. Wówczas szefem resortu skarbu był Mikołaj Budzanowski, który nie uniknął krytyki za łupienie państwowej spółki.

Zobacz także: Polska rodzina wyda w tym roku na szkolną wyprawkę średnio 520 zł

W porównaniu do tej kwoty tegoroczne 63,6 mln zł, które wpłynie z miedziowego koncernu do budżetu państwa, wydaje się wyjątkowo skromną sumą. Warto jednak przy tej okazji pamiętać o tym, że KGHM nie dzielił w tym roku ubiegłorocznych zysków, bo ich po prostu nie miał. W 2016 r. stracił 4,4 mld zł netto, więc tegoroczna dywidenda pochodzi z kapitału zapasowego. W 2012 r. rekordowa wypłata była z kolei poparta zyskiem przekraczającym 11 mld zł.

Wpływy do kasy państwa nie przekroczą 2 mld zł

KGHM to niejedyna spółka z udziałem Skarbu Państwa, która nie dała w tym roku powodów do zadowolenia ministrowi finansów Mateuszowi Morawieckiemu, a także tysiącom drobnych inwestorów, którzy mają akcje tych firm.

Znów na równe zero mogą liczyć posiadacze papierów m.in. PKO BP, Tauronu, JSW czy PKP Cargo - kolejowy przewoźnik po raz ostatni wypłacił inwestorom dywidendę w 2015 r. Podobnie zresztą jak Tauron. Z kolei PKO BP nie dzielił zysków od ostatniej wypłaty w 2014 r., a posiadacze akcji JSW po raz ostatni dostali szansę na dywidendę w 2013 r.

Jeżeli zestawimy ze sobą wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, notowane na warszawskiej giełdzie, to okaże się, że z tytułu dywidendy przekazały, bądź jeszcze przekażą one w tym roku do budżetu państwa w sumie ponad 1,9 mld zł. Tymczasem jeszcze rok temu ta kwota przekroczyła 2,1 mld zł. Poprzednie lata przynosiły lepsze wyniki, z rekordowym rezultatem 6 mld zł w 2012 r. Po raz ostatni suma niższa niż 2 mld zł pojawiła się w 2009 r.

Pełne zestawienie tegorocznych wpływów z dywidendy do kasy państwa prezentujemy poniżej. Wyraźnie wynika z niego, że ponad 80 proc. wpłat w tym roku zapewnią tylko trzy spółki: PGNiG, PZU oraz PKN Orlen.

Sumy wpłacone przez spółki z GPW do budżetu państwa z tytułu dywidendy (mln zł) Spółka 2017 2016 PGNiG 830,7 747,7 PZU 413,3 614,1 PKN Orlen 353,1 235,4 Lotos 98,3 0,0 KGHM 63,6 95,4 Enea 56,8 0,0 Energa 40,5 104,5 GPW 31,6 34,7 Grupa Azoty 25,9 27,5 PHN 8,5 13,7 Police 1,6 2,1 PGE 0,0 268,2 PKO BP 0,0 0,0 JSW 0,0 0,0 Tauron 0,0 0,0 PKP Cargo 0,0 0,0 SUMA 1 924,0 2 143,3

Źródło: money.pl, obliczenia własne.

Rekordowa dywidenda z PKN Orlen

Kwota, którą dostanie budżet państwa od spółek z udziałem Skarbu Państwa, zapewne byłaby w tym roku jeszcze niższa, gdyby nie to, że zyskami dość hojnie zdecydowały się podzielić niektóre spółki surowcowe.

Gazowy gigant PGNiG na początku sierpnia przekazał inwestorom do podziału 1,16 mld zł. Dla kontrolującego prawie 72 proc. akcji Skarbu Państwa oznaczało to wpływ na poziomie ponad 830 mln zł.

Rekordową dywidendę na początku sierpnia wypłacił też ze swoich zysków PKN Orlen - suma w wysokości 3 zł na akcję oznacza, że budżet został zasilony kwotą ponad 350 mln zł. Po raz pierwszy od 10 lat dywidendę wypłaci też posiadaczom akcji Grupa Lotos - na pieniądze muszą oni jednak poczekać do końca września.