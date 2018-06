Dziczyzna przez internet. Lasy Państwowe z nowym pomysłem na biznes

Fot. PAP/Jacek Turczyk Grudzień 2017. Ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podczas otwarcia sklepu z dziczyzną w Warszawie.

Nie będzie kolejnych sklepów z dziczyzną, ale za to planowana jest sprzedaż przez internet. Lasy Państwowe po zmianie szefostwa głęboko modyfikują pomysł na handel z dziczyzną, ale ostateczna decyzja zapadnie nawet za rok.



- Sklep działa, ma pełne zaopatrzenie, a nawet będziemy je zwiększać o ryby i nalewki. Prosperuje dobrze i nie mamy zamiaru go zamykać - mówi money.pl Anna Malinowska, rzeczniczka LP. Podkreśla, że nieprawdziwe są informacje o wycofaniu się przedsiębiorstwa z handlu dziczyzną.

- Sprzedaż dziczyzny przez LP jest kontynuowana, powstały i będą powstawać punkty sprzedaży dziczyzny, gdzie można zamówić i kupić całe sztuki: dzików, saren, jeleni i danieli - mówi Malinowska.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" napisała o "fiasku pomysłu Lasów Państwowych na sieć sklepów z dziczyzną". Cytowana przez gazetę rzeczniczka LP powiedziała, że przedsiębiorstwo "skłania się ku temu, by z kolejnych sklepów zrezygnować. - Fundusze przeznaczone na otwarcie sklepów wróciły już do Funduszu Leśnego, to ok. 320 tys. zł - ujawniła.

W rozmowie z money.pl Anna Malinowska przyznaje, że przyszłość kolejnych sklepów jest bardzo niepewna, ale zaznacza, że ostateczna decyzja zapadnie do połowy 2019 r. Podkreśla, że Lasy Państwowe nie wycofują się z całego projektu, ale jedynie zmieniają jego charakter.

Malinowska zdradza nam, że Lasy Państwowe mają w planach rozpoczęcie sprzedaży przez internet. Żadnych szczegółów na ten temat jednak nie zdradza.

Obecnie działa jeden sklep pod szyldem Dobre z Lasu, który uruchomiono w budynku warszawskiej siedziby Lasów Państwowych. Anna Malinowska przekonuje, że sprzedaż idzie bardzo dobrze, a sklep jest na plusie. Podkreśla, że sprzedaż dziczyzny odbywa się w ramach szerszego projektu "Zdrowa żywność z polskich lasów". W ramach tego programu LP rozpoczęły również ochronę pszczołowatych.

Uruchomienie sklepów z dziczyzną to pomysł dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego, który swoje stanowisko stracił w styczniu, kilka dni po zdymisjonowaniu stojącego za nim ministra środowiska Jana Szyszki. Według gazety po rekonstrukcji rządu osłabła w PiS "frakcja łowiecka", co ma oznacza także zwrot w ekspansji handlowej Lasów Państwowych.

Rzeczniczka LP Anna Malinowska przyznaje, że nie będzie planowanego uruchomienia kolejnych sklepów Dobre z Lasu. Tomaszewski zapowiadał otwarcie placówek w Katowicach, Radomiu i Olsztynie. Nie będzie też stoisk w supermarketach i galeriach handlowych.

Pierwszy sklep z dziczyzną został otwarty 8 grudnia 2017 r. z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Lasy Państwowe zapewniały wtedy, że przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego i jest nastawione na promocję tego rodzaju mięsa. Projekt był zaplanowany na 4 lata i miał kosztować "kilka milionów złotych".

Oprócz mięsa i wędlin z dziczyzny, w sklepie można kupić miód, maści propolisowe, wosk pszczeli, grzyby, a także przetwory z owoców runa leśnego. Lasy Państwowe chciały przekonywać Polaków do "najbardziej zdrowej żywności, jaka jest".

- Budujemy sieć. Mamy sygnały, że wiele funkcjonujących sklepów, galerii handlowych chce wydzielać swoją przestrzeń dla sprzedaży tego typu produktów - zapowiadał wówczas Konrad Tomaszewski.

Pierwszy sklep miał zostać otwarty już w lipcu 2017 r., ale okazało się, że przedsięwzięcie nie było odpowiednio przygotowane. Dopytana przez money.pl rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska przyznała, że spółka nie miała wówczas nawet biznesplanu.

