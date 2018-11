Dziś podpisanie umowy na północną obwodnicę Krakowa. Kierowcy pojadą ringiem za kilka lat

Dwujezdniowa S52, czyli Północna Obwodnica Krakowa, będzie mieć około 12,5 km długości. W ramach budowy tej obwodnicy Krakowa powstaną m.in. trzy tunele drogowe – pod rzeką Prądnik, a także pod wzgórzami Batowice i Syberia – których łączna długość wyniesie 1,6 km. Do tego zaplanowano budowę m.in. czterech węzłów: Modlnica, Zielonki, Węgrzce oraz Batowice – informuje serwis branżowy Inżynieria.com.

Wykonawcy będą mieli 47 miesięcy na przygotowanie projektu, wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), natomiast przy projektowaniu okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane.