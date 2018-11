"Dziura w ziemi za 2 mln zł". Tak następcy Macierewicza budują w Polsce strzelnice

Fot. Darek Delmanowicz Michał Dworczyk otworzył w maju jedyną jak dotąd strzelnicę sfinansowaną z programu MON

Ten program miał być chlubą Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort planował wydać w tym roku 40 mln zł na budowę strzelnic. Działa jedna. Eksperci mówią o niej: "dziura w ziemi, dałoby się ją wybudować cztery razy taniej". Na dwie inne dopiero rozstrzygnięto konkursy.



Falstart i wątpliwa inwestycja – tak można podsumować zainicjowany na początku roku program "Strzelnica w każdym powiecie". Plan był taki, aby za pieniądze Ministerstwa Obrony Narodowej powstały miejsca, w których Polacy mogliby ćwiczyć strzelanie. Miały to być przede wszystkim strzelnice otwarte, a w wyjątkowych sytuacjach kryte lub kontenerowe. Szumne zapowiedzi składał ówczesny szef resortu Antoni Macierewicz. Proces rozłożono na lata. Tylko w tym roku miało powstać ok. 20-30 inwestycji. Plan – mówiąc delikatnie – nie powiódł się.

Pół roku prac nad rozporządzeniem

Jak podał portal "Polska Zbrojna", w tym roku do projektu zakwalifikowały się dwie propozycje. Obiekty mają powstać na Mazowszu w powiatach przysuskim i sochaczewskim za 1,2 mln zł. Łącznie zgłoszeń było 19, ale większość z nich nie spełniła wymogów formalnych. Chodzi np. o uzyskanie wymaganych zgód na budowy.

Tomasz Siemoniak o Macierewiczu. Mocne słowa

"Jednym z głównych argumentów do ich odrzucenia przez komisję konkursową było niespełnienie przez oferentów warunków technicznych, tj. konkretnych parametrów strzelnicy, nie zmieszczenie się w limitach dotacji określonej w ogłoszeniu bądź złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony do otrzymania dotacji (stowarzyszenie). 7 ofert nie mieściło się w terminie realizacji zadania do 2018 r., który zapisano w ogłoszeniu konkursu" – przeczytaliśmy w komunikacie z biura prasowego MON.

- Konkurs ogłoszono w sierpniu, gminy mogły się zgłaszać przed końcem września, a w październiku podano wyniki. To poszło bardzo sprawnie. Natomiast problem był gdzie indziej. Ustawa, która przewidywała wsparcie gmin w budowie strzelnic, weszła w życie w styczniu tego roku. Ale przepisy wykonawcze, bez których nie dało się rozpisać konkursów, zaczęły obowiązywać dopiero w lipcu. Urzędnicy w ministerstwie działali opieszale. Przez to gminy nie miały kiedy się przygotować - tłumaczył money.pl Andrzej Turczyn, specjalista prawa o dostępie do broni.

Do tej pory powstała jedna strzelnica, "Anna" w Maleniskach na Podkarpaciu. Powiat jarosławski zainicjował budowę obiektu, a zarządza nim Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego. Kompleks został oddany do użytku w maju tego roku. Otwierał go szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Był to pilotaż programu. Budowę strzelnicy rozstrzygnięto poza konkursem. Kosztowała 2 mln zł. Osoby, które zajmują się profesjonalnie strzelectwem, zastanawiają się, co mogło kosztować tak dużo. Bez owijania w bawełnę mówią o tej inwestycji "dziura w ziemi".

2 mln zł za przesypanie ziemi

- Gdy pojawiła się ta informacja, to w środowisku strzeleckim zawrzało. Padały komentarze, że za te pieniądze można wybudować kilka strzelnic. Ludzie wiedzą, ile kosztuje wynajęcie spychacza, który przesuwa ziemię z jednego miejsca w drugie. Taką strzelnicę, jak w Maleniskach, dałoby się wybudować za 500 tys. zł i jeszcze dobudować jakąś infrastrukturę – tłumaczył money.pl Andrzej Turczyn.

Z kosztorysu, do którego udało nam się dotrzeć, wynika, że właśnie prace ziemne, czyli zakup ziemi i usypanie wałów, kosztowały najwięcej, bo 1,6 mln zł. Zakup i montaż wyposażenia strzelnicy wyniósł 146 tys. zł. Sprzęt i wyposażenie niezbędne do zabezpieczenia i prowadzenia szkolenia kupiono za 88 tys. zł. 6 tys. zł – tyle z kolei wydano na przygotowanie magazynu zewnętrznego. Prace projektowe pod inwestycję oszacowano na 15 tys. zł.

Jak poinformowano nas w urzędzie w Jarosławiu, MON przeznaczył na tę inwestycję 1,74 mln zł, a powiat – 112 tys. zł. Do tego powiat wydaje co roku 65 tys. zł ze swojego budżetu na prowadzenie strzelnicy.

PO miała orliki, PiS będzie miało strzelnice. Gminy, będą musiały nieodpłatnie udostępniać je organizacjom proobronnym

Według jednego z naszych rozmówców dobrą alternatywą dla strzelnic otwartych są strzelnice kontenerowe. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. zajmują się produkcją takich elementów. Strzelnice są na wyposażeniu polskich Sił Zbrojnych. Jak dowiedzieliśmy się, Akademia Marynarki Wojennej zapłaciła 1,5 mln zł za trzy kontenery. Do tego doszły koszty montażu i szkolenia, czyli 400 tys. zł. Łącznie 1,9 mln zł.

Tymczasem okazuje się, że strzelnica w Maleniskach cieszy się dużą popularnością. Miłosz Elgas ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie powiedział nam, że od momentu otwarcia entuzjaści broni odwiedzili ten obiekt ok. 2,5 tys. razy.

- Nie spotkałem się ze strzelnicą w naszym regionie, która przyjmowałaby miesięcznie więcej niż kilkadziesiąt osób miesięcznie. Pamiętajmy, że poziom życia na Podkarpaciu jest niższy niż w Warszawie i okolicy. Tutaj nie każdego stać na rekreacyjne uprawianie sportu - wyjaśniał w rozmowie z money.pl Miłosz Elgas.

- Szkolimy dużo młodzieży, która potem garnie się do pracy w służbach mundurowych. Dlatego taki obiekt ma sens. Natomiast szkoda, że nie mieliśmy więcej do powiedzenia w sprawie budowy strzelnicy. Mamy 30 lat doświadczenia w tym zakresie, a w powiecie nie ma urzędników o odpowiednich kompetencjach. Pamiętajmy, że dla takiego urzędnika na liście priorytetów jest nowy chodnik, a nie strzelnica - dodał.

Ministerialny program ma trwać dalej. W ciągu 10 lat powinno powstać ok. 380 strzelnic. Całkowity koszt tych budów ma wynieść 440 mln zł. Złośliwi twierdzą, że przy tym tempie na strzelnicę w każdym powiecie trzeba będzie poczekać 150 lat.

- Urzędnicy są nieudolni albo udają nieudolnych. Bo najpierw rozbudzili w Polakach pewne oczekiwania, a potem je wygasili. Nie wiem, co jest gorsze – podsumowuje Turczyn.

Polub money.pl na Facebook:

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl