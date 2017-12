Już dziewięć milionów Polaków ubiera się w internecie. Sklepy stacjonarne znikają

Fot. Damian KLAMKA/EAST NEWS Tłumy w centrach handlowych mogą skutecznie zniechęcać do ich odwiedzania. Klienci coraz częściej wybierają internet

Ponad jedna trzecia Polaków kupuje już w internecie - podał GUS w swoich corocznych badaniach. Najbardziej rosła ostatnio popularność stron, handlujących odzieżą i butami. Wiele stacjonarnych sklepów nie wytrzymało nacisku internetu i dużych „sieciówek”. Klienci im pouciekali i trzeba było zamknąć interes.

Do końca ubiegłego roku liczba stacjonarnych sklepów w Polsce wzrosła do 376 tys. W ciągu 12 miesięcy przybyło ich 6,4 tys. Porównując z Zachodem teoretycznie mamy sklepów wciąż za mało i wraz z bogaceniem się społeczeństwa powinno ich przybywać. Pytanie tylko jakich sklepów?

Choć generalnie punktów sprzedaży detalicznej przybywa, to są branże, które zanotowały spadki. I to ostre. Tak się złożyło, że są to te same branże, w których internet zaczyna święcić triumfy.

7 proc. wszystkich zakupów w sieci. Wciąż daleko od świata

Liczba sklepów, sprzedających żywność, od ogólnospożywczych poprzez warzywniaki i piekarnie, po alkoholowe spadła w ubiegłym roku o łącznie 4,4 tys., czyli o prawie 4 proc.

Druga znikająca z rynku grupa to sklepy odzieżowe, tekstylne i obuwnicze - tych ubyło w ciągu dwunastu miesięcy 1,3 tys., czyli 3 proc. Choć teoretycznie największe sieci nadal się rozwijają, to najwyraźniej postępuje koncentracja, żeby nie napisać "monopolizacja" rynku.

Gdy zestawić te dane z najnowszym badaniem GUS o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych, to widać przynajmniej jedną z przyczyn takiego trendu.

Otóż w sieci towary kupuje już 13,2 milionów Polaków - podaje GUS. To o 900 tys. więcej (+6,3 proc.) niż rok temu. I ostatnio coraz bardziej upodobali sobie właśnie te grupy towarów, z których sprzedaży coraz częściej nie dają rady utrzymać się sklepy stacjonarne.

Większość klientów w internecie robi zakupy regularnie - jest to już 9,7 milionów osób. Co więcej, udział regularnych klientów wśród konsumentów internetowych rośnie. Wydają też coraz większe kwoty.

Według GUS w ciągu trzech badanych miesięcy kupiliśmy w sieci towary za średnio 1,5 tys. zł, czyli 500 zł miesięcznie. To o 42 zł co miesiąc więcej niż rok temu. Łączna kwota nabytych towarów wzrosła już do 2,9 mld zł miesięcznie z 2,5 mld zł rok temu. Internet opanował więc już szacunkowo prawie 7 proc. całego handlu w Polsce!

To wydaje się dużo, ale tylko jeśli nie porówna się z innymi krajami. W Wielkiej Brytanii to już prawie 18 proc. rynku, w Niemczech i USA 15 proc. Szybko jednak nadrabiamy dystans.



statista.com

Na ciuchy do sieci

W internecie ubiera się już aż 8,9 milionów Polaków. Można śmiało powiedzieć, że prawie każdy z internetowych klientów kupuje już obuwie, lub ubrania. Tempo w jakim rośnie akurat ten rynek, nie ma sobie zresztą równych w polskiej sieci. W ciągu roku przybyło 1,1 mln nowych klientów.

Widać to zresztą po danych, które LPP - operator sieci Reserved, House i Sinsay - oraz LPP przedstawiają co miesiąc.

W przypadku tego pierwszego, internetowa sprzedaż od stycznia do listopada wzrosła rok do roku o aż 107 proc. do 304 mln zł, czyli wynosiła 28 mln zł miesięcznie. To na razie 5 proc. łącznej sprzedaży LPP, ale dynamika rozwoju w internecie bije na głowę sklepy stacjonarne.

Dużo większe znaczenie internet ma już w CCC. Należący sieci obuwniczej sklep eobuwie dał w ciągu jedenastu miesięcy b.r. 543 mln zł obrotu, czyli 49 mln zł miesięcznie. To już 18 proc. łącznych przychodów CCC!

7 proc. przychodów uzyskuje w internecie sieć z ubraniami dziecięcymi CDRL (Cocodrillo) i tempo rozwoju jest ponad 30-procentowe w tym roku.

Nie każdej sieci jednak się udaje. Internetowe sklepy grupy Redan, czyli Top Secret i txm24 zanotowały w tym roku odpowiednio spadek o 5 proc. i wzrost o zaledwie 9 proc. Powodzenie pomysłu internetowego ściśle związane jest najwyraźniej z powodzeniem części stacjonarnej.

Jemy też z internetu

W przypadku ubrań łatwość zwrotu towaru sprawia, że ludzie przestają już odczuwać konieczność fizycznego kontaktu z towarem w stacjonarnym sklepie. Jest jednak branża w której o zwrotach nie ma mowy, a tempo rozwoju w internecie ma nawet wyższe - procentowo - niż ubrania. To żywność.

Kupowało ją w tym roku już 3,3 mln osób przez internet. To o 600 tys. osób i o 23 proc. więcej rok do roku niż rok temu.

Nawet większy procentowo wzrost odnotowała sprzedaż wycieczek i miejsc w hotelach przez sieć. Łącznie z takiej możliwości skorzystało 1,9 mln osób, czyli o 26 proc. więcej niż rok temu. Popularność zdobywają też serwisy muzyczne i filmowe, za które płaci już 1,3 mln osób.