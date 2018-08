Rewolucja w dowodach. Rząd musi przyspieszyć

Fot. Arkadiusz Ziółek Za pół roku pierwsze e-dowody trafią w ręce Polaków

Ostatnia prosta do e-dowodów. Rząd musi się spieszyć. Za pół roku pierwsze dokumenty muszą zostać wydane obywatelom. A ustawą umożliwiającą wprowadzenie dowodów osobistych z czipami Sejm zajmie się dopiero po wakacjach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie opublikowało szczegółowe rozporządzenie dotyczące e-dowodów. Opisuje zasady używania nowych dokumentów. Jak pisze „Gazeta Wyborcza” Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już we wrześniu chce zacząć testy systemu obsługi e-dowodów.

Czytaj także: We wrześniu poznamy wzór nowego dowodu osobistego

Daleko jednak do hurraoptymizmu. Pierwsze wzmianki o elektronicznych dokumentach sięgają dekady wstecz. A nadal nie wiadomo, co konkretnie będzie można dzięki nim załatwić oraz czy realnie wpłyną na m.in. zmniejszenie kolejek w urzędach.

Pierwsze e-dowody w ręce obywateli trafią pod koniec marca 2019 roku. To ostateczny termin uzgodniony z Komisją Europejską. Jednak operacja wymiany wszystkich dokumentów na te nowoczesne potrwa nawet 10 lat. Rząd bierze pod uwagę przyspieszoną procedurę. Wymiana trwałaby wtedy zaledwie 5 lat, jednak nie zdecydowano się na nią ze względu na wysokie koszty. Wyszłoby kilkaset milionów więcej. W zwykłym trybie i tak trzeba będzie wydać ok. 1,5 mld zł.

- Samo wydanie e-dowodów nie jest szczególnie skomplikowane. Ważniejsze jest to, czy obywatele będą potrafili z nich korzystać i czy będą mieli do czego ich użyć – mówi „GW” jeden z wysoko postawionych urzędników związanych z cyfryzacją.

Zobacz też: E-dowód i mDokumnety. Nowe usługi cyfrowe Polaków

Urzędy się szykują, ZUS nie da rady

E-dowodem powinno się móc załatwiać sprawy w urzędach i instytucjach państwowych. Do wprowadzenia zmian szykują się już: policja, straż graniczna, gminy i urzędy skarbowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) już zapowiedział, że nie da rady i prosi o jeszcze jeden rok. Zakład nie będzie w stanie dostosować e-dowodów do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) oraz nowego systemu eZwolnienia na czas, czyli do 31 marca 2019 roku.

Czytaj także: ZUS "dręczy" byłą minister cyfryzacji. Urząd odmówił wydania decyzji

Sądy też nie są gotowe. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, co prawda są przyzwyczajone do korzystania z systemów elektronicznych, ale dotąd było to elektroniczne weryfikowanie tożsamości. Był to Profil Zaufany w ramach platformy ePUAP. Wprowadzenie dowodów z czipami wymusza na sądach wprowadzenie specjalnych czytników. A to dodatkowe wydatki i możliwe zmiany kadrowe.

Do grona narzekających na termin zaliczyć trzeba też Ministerstwo Zdrowia. To jednak wyjątek. Resort uważa, że koniec marca to odległa data. Już wprowadza system eZdrowie, a wymagał on będzie elektronicznego potwierdzenia tożsamości. Dlatego MZ chciałoby e-dowodów jak najszybciej.

Jakie zmiany?

Nowy dowód będzie działał na zasadzie połączenia karty kredytowej i minidysku. Czip połączy e-dowód z Systemem Rejestrów Państwowych (SRP). Będzie na nim również kod kreskowy. Po zbliżeniu do czytnika i podaniu PIN-kodu obywatel będzie potwierdzał odbiór dokumentów bez składania podpisu. Pozwoli to na potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o decyzji urzędowej, zarejestrowanie wizyty u lekarza, odebranie e-recepty czy nawet na elektroniczne podpisanie faktury czy umowy.

W rozmowie z „GW” Krzysztof Król, ekspert z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uważa, że pula możliwości jest ogromna. Funkcjonariusz czy urzędnik dzięki e-dowodowi będzie miał informacje o prawie jazdy, dowodzie rejestracyjnym czy choćby legitymacji kombatanckiej. Jeśli system zadziała, skończy się noszenie pliku dokumentów ze sobą, wystarczył będzie jeden – elektroniczny.

Jak dodaje Król, bez kserokopii dokumentu i dodatkowej weryfikacji uda się wziąć kredyt w banku, podpisać umowę z operatorem komórkowym czy wykupić nowe ubezpieczenie. I to wszystko za zbliżeniem dowodu do czytnika.

Czytaj także: Blisko milion Polaków powinno wymienić dowód

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl