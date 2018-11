E-dowody przeszły przez Senat

Nowa usługa ma być narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Za przyjęciem ustawy głosowało 84 senatorów.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wprowadziła do projektu cztery poprawki. Usunięto możliwość wnioskowania o wydanie dowodu z podpisem osobistym dla osób poniżej 13. roku życia. Ponadto skorygowano zmiany w KRS w zakresie stosowania podpisu osobistego. Reszta poprawek ma charakter redakcyjny i porządkowy.

Minister cyfryzacji: wzór nowego dowodu osobistego już we wrześniu

Dowody z warstwą elektroniczną , bo tak oficjalnie nazywają się e-dowody, wejdą do obiegu od marca przyszłego roku. Stary wzór zachowuje ważność, ale jak ktoś chce, to będzie możliwość jego wymiany na nowy.

Nowe dokumenty będą wyposażone w tzw. profil osobisty. Będzie to środek identyfikacji elektronicznej, który umożliwi potwierdzenie tożsamości online. Ponadto, co ucieszy często podróżujących, będą wyposażone w aplikację ICAO, czyli dokument podróży z cechą biometryczną. Pozwoli to szybszą odprawę na lotniskach.