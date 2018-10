Echo Investment buduje milion metrów kwadratowych

Kielecka spółka Echo Investment jest jedynym w Polsce deweloperem, który potrafi budować jednocześnie biura, centra handlowo-rozrywkowe i mieszkania. W biurach i handlu jest liderem, a od kilku lat ściga się także o podium w mieszkaniówce.

Za swoją główną przewagę konkurencyjną uznaje umiejętność łączenia tych funkcji w jednym projekcie, dzięki czemu buduje kompleksowe fragmenty miast. Echo ma w budowie i przygotowaniu ponad 1,1 mln mkw. powierzchni użytkowej, z czego znacząca część właśnie w takich miastotwórczych projektach.

W Katowicach przy ul. Kościuszki trwają ostatnie prace na budowie centrum handlowo-rozrywkowego Libero. Dla Echo Investment to szczególny projekt: będzie sto pięćdziesiątym w historii spółki, a po jego otwarciu deweloper będzie mógł pochwalić się, że oddał do użytku 1,5 mln mkw. powierzchni mieszkań, biur oraz pod nowoczesny handel i rozrywkę. To bilans 22 lat działalności. Jednak od kilku lat aktywność kieleckiej firmy wyraźnie przyspiesza: jej szefowie deklarują, że przez nadchodzące 3-4 lata chcą wybudować kolejny milion metrów kwadratowych.

- Mamy w budowie i przygotowaniu ponad 1,1 mln mkw. powierzchni mieszkaniowej, handlowej i biurowej. Jesteśmy bardzo aktywni na rynku zakupów gruntów. W tym roku już kupiliśmy działki na około 70 tys. mkw. projektów - głównie mieszkań. W ubiegłym było to około 360 tys. mkw. W negocjacjach czy zabezpieczone umowami przedwstępnymi jest teraz dalsze 180 tys. mkw., także z przewagą mieszkań. Szybko się rozwijamy, jesteśmy największym deweloperem w Polsce w sektorze biurowym i handlowym, walczymy o podium w mieszkaniach – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment

Na wyższym biegu

Wyraźnego przyspieszenia Echo Investment nabrało od 2015 roku, kiedy jego głównymi akcjonariuszami zostały renomowane globalne fundusze PIMCO i Oaktree, wspierane przez najbardziej aktywnego krajowego zarządcę funduszy w tym sektorze – Griffin Real Estate. Doskonałe rozeznanie menadżerów w świecie finansów to wyraźne korzyści dla firmy: co jakiś czas Echo ogłasza, że któryś z globalnych funduszy kupuje od dewelopera gotowe budynki czy staje się jego partnerem we wspólnych przedsięwzięciach. Kilka tygodni temu Echo z takim partnerem powołało do życia nową spółkę, która w ciągu 3-5 lat zgromadzi około 5-7 tys. mieszkań. Będą wynajmowane Polakom na średni i długi okres. Resi4Rent stanie się największą prywatną instytucją wynajmującą mieszkania w kraju.

- Platforma właśnie przejęła cztery projekty inwestycyjne z 1 200 mieszkaniami w budowie i w nieodległej przyszłości rozpocznie kolejne, z 1 700 lokalami. Jesteśmy przekonani, że zmieniający się styl życia i przyzwyczajenia Polaków zwiększają zapotrzebowanie na mieszkania do wynajmu. To już teraz jest duży, choć niezorganizowany rynek. Na przykład w Warszawie, wg szacunków REAS, wynajmuje się około 100 tys. mieszkań. Dotychczas na tym rynku nie było graczy instytucjonalnych, podczas gdy w Europie Zachodniej najem instytucjonalny jest bardzo popularną formą, a firmy z tego sektora mają bardzo wysokie wyceny. Naszymi najemcami będą przede wszystkim młodzi profesjonaliści, których stać na najem mieszkania w dobrym standardzie, ale nie chcą, bądź jeszcze nie mogą takiego mieszkania kupić – mówi Nicklas Lindberg.

Pierwszy projekt Resi4Rent zostanie oddany do użytku w II kwartale przyszłego roku.

- Zakładamy, że od początku budynki będą wynajęte w wysokim stopniu. Kalkulujemy ceny wynajmu po średnich stawkach rynkowych dla danej lokalizacji. Naszą przewagą jest, że będą to nowe budynki z dodatkowymi usługami, a kontrakt będzie zawarty ze stabilną instytucją. Dlatego spodziewamy się wysokiego popytu – mówi Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment, który odpowiada za finanse spółki.

Budowanie kawałków miast

Mieszkania na wynajem będą komponentem miastotwórczych projektów, w których Echo Investment wykorzysta wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia. Strategia Echo przewiduje szukanie dużych działek w dobrych punktach dużych polskich miast, gdzie można zaprojektować atrakcyjny fragment miasta, a jednocześnie rozpocząć budowanie biur, miejsc pod handel i usługi, a także mieszkań, by po niedługim czasie oddać do użytku zarówno budynki, jak i doskonale zaprojektowaną przestrzeń wspólną wokół nich. Tak dzieje się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej, na terenach dawnych Browarów Warszawskich: pierwszą łopatę spółka wbiła jesienią 2016 roku, obecnie wszystkie główne budynki są w trakcie budowy, a do 2020 roku wszystkie roboty będą zakończone. Co więcej, spodziewane marże na tym projekcie są bardzo wysokie.

- Przy kupowaniu dużych działek konkurencja jest relatywnie niewielka, co pozwala na obniżenie ceny jednostkowej ziemi. Elastyczność funkcji w takim projekcie pozwala łatwo reagować na popyt i sytuację rynkową: kiedy sprzedają się mieszkania - kładziemy na nie nacisk; jeśli to pożądana lokalizacja biurowa - staramy się zaprojektować w nich więcej powierzchni biurowej. Ponadto widzimy efekt synergii przy projektowaniu przestrzeni wspólnej dla całego kwartału, a także przychylność dla takich kompleksowych inwestycji ze strony miasta – mówi Maciej Drozd.

Pierwsze budynki Browarów Warszawskich będą gotowe już pod koniec tego roku. Będą to biurowiec, w którym swoją siedzibę będą miały L'Oréal Polska, WeWork i Epam oraz budynek mieszkaniowy z setką mieszkań – wszystkie dawno sprzedane.

- Kolejny taki projekt powstanie w Łodzi przy ul. Tymienieckiego, na działce po dawnej fabryce Scheiblera. Miasto latem uchwaliło dla tego terenu plan zagospodarowania. Mamy również interesujący teren w Krakowie przy ul. Wita Stwosza, gdzie również przygotowujemy się do powtórzenia tego konceptu – mówi Nicklas Lindberg.

Zaufanie liczone pieniędzmi

Grupa Echo Investment w pierwszym półroczu 2018 r. wypracowała 126 mln zł zysku netto. Ma bardzo stabilną sytuację finansową. Wskaźnik zadłużenia do wartości aktywów jest bardzo bezpieczny i wynosił na 30 czerwca 2018 r. jedynie 29%.

- Stale współpracujemy z największymi bankami , które chętnie finansują budowę naszych projektów. Jesteśmy bardzo aktywni na rynku obligacji. Nasze papiery należą do najbardziej płynnych na rynku Catalyst. Cieszymy się zaufaniem instytucji finansowych, które są obecnie w posiadaniu naszych obligacji o nominalnej wartości ponad 716 mln zł. Od 2014 roku emitujemy także obligacje dla inwestorów indywidualnych. Do tej pory wyemitowaliśmy dla nich obligacje o łącznej wartości 550 mln zł, z czego 350 mln zł nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, a pozostałe 200 mln zł zostało wykupione w terminach zapadalności. W kwietniu 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła nam prospekt emisyjny obligacji dla inwestorów indywidualnych na kolejne 400 mln zł, z czego 50 mln zł uplasowaliśmy w maju – wylicza Maciej Drozd.