Eksperci w świecie współczesnego e-marketingu. Jak nadążyć za rozwojem rynku?

Grzegorz Krzemień, prezes zarządu agencji GoldenSubmarine, szef Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska

Branża marketingowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza głównie rozwój cyfrowych technologii. Przedstawiciele tej branży zajmujący się kanałem cyfrowym stoją więc przed koniecznością nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń.

Dynamikę, która charakteryzuje komunikację marketingową można bez żadnej przesady porównać z postępem w medycynie. Wymaga to od ludzi pracujących w branży niezwykłej dyscypliny w nieustannym edukowaniu się i zapanowaniu przed zupełnie nowymi zjawiskami, trendami, narzędziami. W obecnych warunkach bardzo łatwo o utratę kontroli nad rozwojem rynku.

W medycynie postępuje specjalizacja – coraz precyzyjniejsza. Tymczasem potrzeby pacjentów wydają się często przeciwne: oczekują holistycznego podejścia do ich zdrowia i problemów. Podobnie w przypadku komunikacji marketingowej – od ekspertów tej branży wymaga się dobrej znajomości całego kanału komunikacji, nie zaś np. pozycjonowania w przeglądarce, mailingu czy social mediów. Tak, aby najlepiej wykorzystać możliwości kanału i potencjału komunikowanego produktu bądź usługi.

Reasumując, współczesny ekspert ds. e-marketingu powinien wykazywać się całościową wiedzą o digitalu oraz stale się doskonalić, tropić trendy i nowe zjawiska. Zawsze pod kątem optymalizacji wydatków klienta i maksymalizowania efektów planowanych działań. To potężne wyzwanie stojące przed ludźmi z tej branży. Ale nie mniejsze stoi dziś przed ich pracodawcami.

Nowy rynek pracownika w cyfrowej rzeczywistości

W ślad za tymi zmianami idzie transformacja na rynku pracy. Nie bez powodu mówi się, że od kilku lat mamy do czynienia z rynkiem pracownika. To on coraz częściej podejmuje decyzję, a o zdobycie i utrzymanie we własnej organizacji prawdziwych talentów – coraz trudniej. Problemem w takich branżach jak marketing osadzony w cyfrowej rzeczywistości, staje się jednak zweryfikowanie kompetencji i umiejętności pracownika. Na ile doświadczenia, którymi się legitymuje są faktyczne, a przede wszystkim, aktualne.

Badania niedawno ogłoszone przez IBM („The Modern Marketing Mandat”, IBM CMO Study 2018) wskazują, że przyszłość rysuje się jako wyzwanie jeszcze większe. W ciągu najbliższych 12 miesięcy jednym z najważniejszych zadań stojących przed szefami marketingu będzie obszar doświadczeń klienta poprzez cyfrowe innowacje. Z drugiej zaś strony, aż 61% liderów działów marketingowych przyznało, iż kluczem w rozwoju biznesu będą odpowiednie kompetencje podległych im pracownikom.

Zauważmy, że wkrótce na rynek pracy wejdzie pokolenie Z, a więc urodzeni między 1997 a 2003 rokiem. Autorzy raportu „What if the next big disruptor isn't a what, but a who?” (EY, maj 2016) zauważają fundamentalną różnicę między generacją Z a wcześniejszymi pokoleniami: zaawansowanie cyfrowe. Będziemy mieć do czynienia z ludźmi, którzy nie znają czasów sprzed mediów społecznościowych czy urządzeń mobilnych stale połączonych z siecią. Świat online jest dla nich naturalną przestrzenią. O ile już o wcześniejszych generacjach mówiło się, że nie dzielą świata na offline i online, generacja Z jest zaawansowana cyfrowo jeszcze mocniej oraz znacznie śmielej korzysta z możliwości i zasobów w sieci. Z ich perspektywy komunikacja marketingowa koncentruje się niemal wyłącznie w digitalu. Tradycyjna telewizja stanowi margines, a zastępują ją takie rozwiązania jak choćby VoD; coraz częściej z poziomu aplikacji mobilnych.

Odpowiedź brzmi: DIMAQ

Taki obraz rynku stoi za podjęciem decyzji o opracowaniu i wdrożeniu pod auspicjami IAB, czyli organizacji zrzeszającej branżę cyfrowego marketingu, programu certyfikacji DIMAQ. To odpowiedź na dylemat – jak weryfikować wiedzę teoretyczną i praktyczną (miks składający się na użyteczne w pracy kompetencje i umiejętności), a także, zapewnić ciągły rozwój.

DIMAQ staje się znakomitym narzędziem i odpowiedzią na dylematy zarówno pracodawców branży cyfrowej, jak i zatrudnianych przez nich ekspertów. Z jednej strony pozwala zweryfikować potencjał rekrutowanego pracownika. Z drugiej zaś – sprawdzić siebie względem rynku. Na ile moje umiejętności i wiedza przystają do wymagań branży marketingowej. Wreszcie, jest przepustką do ekskluzywnego świata – posiadaczy certyfikatu zrzeszonych wokół IAB. Tu łączą się możliwości, potrzeby i aspiracje obu stron – pracodawców i pracowników. I jedni, i drudzy jako posiadacze DIMAQ-a, mogą poruszać się we wspólnej przestrzeni zarysowanej pewnymi kompetencjami.

Co ciekawe, już teraz praktyka wskazuje i inne korzyści płynące z tej certyfikacji. Jeśli po obu stronach, tym razem, klienta i agencji marketingowej, stają eksperci posiadający DIMAQ-a, ich współpraca przebiega znacznie lepiej. Nie ma miejsca na nieporozumienia i błędy. Nie tak często, jak w innych relacjach.

W ciągu dwóch lat blisko tysiąc osób, praktyków rynku e-marketingowego, zdało egzamin i zdobyło certyfikat DIMAQ. To jedyny na polskim rynku tak kompleksowe rozwiązanie, które w wiarygodny sposób kontroluje faktyczny stan wiedzy ekspertów branży. Co równie ważne: skutecznie motywuje, aby rozwijać wiedzę na tym dynamicznym rynku. Gwarantuje to system recertyfikacji – dokument nie jest dany raz na zawsze, lecz ma charakter czasowy. Żeby go odnowić, trzeba uczestniczyć w branżowych wydarzeniach, aktywnie udzielać się w środowisku, zwłaszcza zrzeszonym przez IAB Polska, i gromadzić punkty. Albo też – po upływie dwóch lat ponownie zdać egzamin.

Projekt zyskuje coraz większe uznanie w branży w Polsce, a dzięki patronatowi IAB Europe, został wdrożony na innych rynkach. DIMAQ jest już obecny w Grecji, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Słowenii, Serbii oraz na Cyprze. Bliskie sfinalizowania są rozmowy o wprowadzeniu go w Turcji i na Słowacji, a na horyzoncie są inne kraje europejskie.

Każdy zainteresowany egzaminem i zdobyciem certyfikatu może ze strony DIMAQ (www.dimaq.pl) pobrać sylabusy i zmierzyć się z najświeższą wiedzą marketingu cyfrowego. Znajdzie tam również szereg porad oraz rekomendacji.

Grzegorz Krzemień

Autor jest prezesem zarządu agencji GoldenSubmarine, a także szefem Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska.