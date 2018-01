Elektrownia jądrowa w Polsce. Jest termin ostatecznej decyzji

Fot. Reporters / EUREKA Budowa elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW ma trwać 10 lat

Dyskusja o elektrowni jądrowej w Polsce trwa od lat. - Decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej powinna zostać podjęta w I połowie 2018 r. - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

- Myślę że w I kw. zakończymy sprawy związane z notyfikację rynku mocy - powiedział Tchórzewski podczas panelu na kongresie Powerpol.

Jego zdaniem, uruchomienie tego mechanizmu otworzy perspektywę dla inwestycji energetycznych na przyszłe lata i zapewni stabilność na kilkanaście lat do przodu.

- Myślę też, że w najbliższym czasie padnie odpowiedź, czy będziemy budować bloki elektrowni jądrowej czy nie - decyzja powinna zapaść w pierwszej połowie roku - dodał minister.

"Formalnie polska elektrownia jądrowa powstaje"

- Zobowiązaliśmy się wobec Komisji Europejskiej, że w 2031 r. 60 proc. energii będzie pochodziło z węgla z 2050 r. już 50 proc. - powiedział.

Wskazał także na przygotowania do budowy gazociągu Baltic Pipe jako jedno z kluczowych zadań na rok 2018.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wcześniej, że harmonogram prac zmierzających do budowy elektrowni jądrowej oraz proponowany model jej finansowania mają być przygotowane i przedstawione Radzie Ministrów do końca 2017 r. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat.