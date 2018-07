Emeryci dostali niewiele więcej. Podwyżki zżarły waloryzację

Fot. Krystian Maj/Reporter Biorąc pod uwagę opłaty za mieszkanie, wyższe ceny żywności i czy leków waloryzacja rent i emerytur faktycznie dała seniorom ledwie kilka złotych

Miała być poważna podwyżka emerytur i rent. Skończyło się na 9 zł. Ogłoszona największą w historii waloryzacja została pokonana przez rosnące koszty życia seniorów.

Biorąc pod uwagę opłaty za mieszkanie, wyższe ceny żywności czy leków waloryzacja rent i emerytur faktycznie dała seniorom ledwie kilka złotych – w modelowym przykładzie – zaledwie 9 zł, a wielu nawet na niej straciło – wyliczył "Super Express”.

Podwyżki w wysokości kilkudziesięciu złotych, o których chętnie mówią rządzący, to dla seniorów mrzonka. Bo, jak tłumaczyliśmy w money.pl, większość z nich nie dostaje średniej emerytury w wysokości około 2,3 tys. zł brutto, od której często liczy się zmiany. By z poziomu 1500 zł emerytury dojść do 2000 zł emerytury, potrzeba 10 lat waloryzacji.

W Polsce 70 proc. pobierających emeryturę dostaje mniej niż 2,4 tys. zł brutto. To 3,6 mln emerytów. Miesiąc muszą przeżyć za 1,9 tys. zł netto. Co trzeci senior w kraju ma jednak mniej niż 1600 zł świadczenia brutto. To 1,3 tys. zł na rękę. Co trzeci w przypadku emerytur oznacza armię 1,7 mln osób.

Kłopot w tym, że nie tylko system wyliczania i wysokość waloryzacji rent i emerytur jest tu bolączką większości emerytów. To rosnące koszty życia dają się we znaki i niwelują zapowiadaną "podwyżkę".



Jak wynika z danych GUS, czwartą część ze średniej 1296 zł emerytury seniorzy wydają na żywność, która stale drożeje. W stosunku do roku poprzedniego wydatki na jedzenie wrosły o 13 zł – szacuje SE. Do tego dochodzą opłaty mieszkaniowe, które odchudzają emerytury o kolejną ćwierć. W rok wrosły one o 7 zł.

Jeśli dodamy do tego leki, które zabierają z portfela emeryta średnio 8,4 proc., czyli ponad 100 zł, i inne wydatki, okaże się z emeryt na waloryzacji wcale nie zyskał, a stracił kilka złotych – konkluduje dziennik.