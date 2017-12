Empik na świątecznych zakupach. Spółka kupiła pakiet akcji serwisu E-Muzyka

Fot. LECH GAWUC/REPORTER Spółka E-Muzyka zajmuje się cyfrową dystrybucją utworów. Tworzy też dedykowane sklepy z muzyką

Empik wybrał się na zakupy i stawia na muzykę. Spółka właśnie poinformowała o umowie zakupu większościowego pakietu akcji serwisu E-Muzyka.

E-Muzyka to spółka, która dysponuje prawami do kilku milionów utworów muzycznych, w tym nagrań wszystkich największych wytwórni muzycznych, takich jak Universal, Sony, Warner. Do tego firma reprezentuje ponad dwieście polskich wytwórni niezależnych. Dostarcza ich muzykę do polskich i zagranicznych serwisów muzycznych.

Do tego spółka odpowiadała za budowę i zarządzanie serwisów z muzyką u polskich operatorów komórkowych. I tak odpowiada m.in. za Plus Music czy sklep z utworami w T-Mobile. Jednocześnie dostarcza muzykę w postaci plików, które można kupić za pośrednictwem stron Empiku.

Empik zawarł z Bookzz Holdings Ltd umowę na zakup większościowego pakietu akcji serwisu E-Muzyka - poinformowała spółka w giełdowym komunikacie. Po informacji o transakcji akcje spółki E-Muzyka nieznacznie podskoczyły i kosztowały 2,39 za sztukę. W tej chwili wracają jednak do poprzedniej wartości.

W wyniku transakcji Empik dysponuje 80,25 proc. akcji w spółce E-Muzyka. - Jest to techniczna transakcja będąca wynikiem porządkowania aktywów pozostałych po funduszu Empik Media & Fashion. Spółka Empik nie ma w tym momencie zamiaru zwiększania zaangażowania - powiedziała prezes Ewa Szmidt-Belcarz, cytowana w komunikacie spółki.

Grupa Empik to największa sieć sprzedaży produktów kultury i rozrywki w Polsce i lider w kategoriach wydawniczych (książka, muzyka, film).