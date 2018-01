Elektrownia atomowa w Polsce. Coraz bliżej ustalenia modelu finansowego

Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER - Budowa pierwszego bloku rozpocznie się, mam nadzieję, na 90 proc., jeszcze w okresie mojego pobytu w ministerstwie - mówi Krzysztof Tchórzewski.

Prace nad modelem finansowym polskiej elektrowni jądrowej są bliskie ukończenia - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

- Elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana - taki jest mój pogląd i podtrzymuję go. Jesteśmy już blisko tego, by powstał model finansowy- powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej.

- Budowa pierwszego bloku rozpocznie się, mam nadzieję, na 90 proc., że jeszcze w okresie mojego pobytu w ministerstwie - dodał minister.

W grudniu wiceminister energii Andrzej Piotrowski mówił, że rząd może podjąć decyzję w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce w styczniu 2018 roku.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii wskazywali wcześniej, że harmonogram prac zmierzających do budowy elektrowni jądrowej oraz proponowany model jej finansowania mają być przygotowane i przedstawione Radzie Ministrów do końca 2017 r. W sierpniu 2016 r. Ministerstwo Energii podało, że przygotowuje program budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 1 000 MW, który ma być zbudowany w ciągu 10 lat.