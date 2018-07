Areny na Euro 2012 cienko przędą. Wrocławski stadion ratuje się, otwierając szkołę i przedszkole

Fot. PGE Narodowy PGE Narodowy radzi sobie najlepiej

Euro 2012 okazało się organizacyjnym sukcesem. Pokazaliśmy Europie i światu, że jesteśmy w stanie zorganizować dużą imprezę na poziomie. Niestety zawiedli piłkarze, a teraz, ze zmiennym szczęściem, o przetrwanie walczą stadiony.



Pomysł był prosty. Zbudujemy stadiony w miastach, gdzie są kluby piłkarskie z ekstraklasy. Po Euro popularność piłki zapewne wzrośnie, zatem stadiony zapełnią się publicznością po brzegi. Ponadto w kraju brakuje miejsca na organizację koncertów i imprez masowych na kilkadziesiąt tysięcy widzów, więc na tym też będą zarabiać stadiony.

Niestety, jak się okazało, nie jest to takie łatwe. Piłkarze z naszej najwyższej ligi nie są w stanie przyciągnąć tylu kibiców, by zapełnić do końca stadiony. Poza tym, za wyjątkiem PGE Narodowego w Warszawie, na pozostałych imprez pozasportowych jest mało.

Najlepszym na to przykładem jest Stadion Wrocław, który radzi sobie - delikatnie mówiąc - nie najlepiej. On jedyny nie doczekał się nawet sponsora tytularnego, który za logo i markę w nazwie płaciłby sporą sumę.

Według danych Ministerstwa Finansów z początku tego roku Wrocław w ogóle jako miasto nie radzi sobie najlepiej z finansami i jest drugą najbardziej zadłużoną gminą w Polsce (tuż po Warszawie). Spory w tym udział ma właśnie Stadion Wrocław, który zadłużony jest na blisko 300 mln zł. Tyle jeszcze zostało do zapłacenia za wybudowanie tego obiektu.

Niestety dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, tylko formalnie jest to zadłużenie odrębnej spółki zarządzającej stadionem. Spółka jest podległa gminie i to właśnie gmina Wrocław przekazuje jej pieniądze na kolejne raty.

Byłoby pewnie łatwiej, gdyby stadion zarabiał, ale tak niestety nie jest. Jeszcze przed Euro wymyślono we Wrocławiu, że oprócz kibiców i fanów muzyki przyjeżdżających na koncerty, na stadion zrzucą się odwiedzający galerię handlową, która miała zostać zbudowana na terenie tuż przy stadionie. Galeria jednak nie powstała, a najsłynniejsza wrocławska dziura w ziemi, w której miała zacząć się budowa, po dziś dzień zalana jest wodą.

Mało kibiców. Gwiazd też nie wiele

W tym miejscu nie powstanie szybko żadna budowla, bo o działkę od lat toczą się sądowe spory.

Kibice też nie bardzo pomagają w spłacie. Na mecze w poprzednim sezonie przychodziło średnio niecałe 10 tys. kibiców. Dużych koncertów też jest jak na lekarstwo. Rolling Stones, Metallica, Depeche Mode, Bruno Mars, Ed Sheeran i inni grają wszędzie, tylko nie tu.

Dlatego zarządzający stadionem posiłkują się wynajmem powierzchni. Na stadionie jest już tor gokartowy, klub fitness, biura, odbywają się tu firmowe eventy, nawet studniówki. Natomiast od września czeka nas nowość. Swoje podwoje otwiera podstawówka i przedszkole w sumie dla 400 dzieci. Dzięki tej ostatniej umowie wynajętych jest już 95 proc. powierzchni, która się do tego nadaje.

To jednak ciągle za mało. W zeszłym roku gmina przekazała spółce zarządzającej obiektem 12 mln zł. Pieniądze były potrzebne, mimo że zarządzający zapewniali, że już w 2017 roku obiekt wreszcie zacznie zarabiać na swoje utrzymanie. Zapytaliśmy spółkę o najnowsze wyniki finansowe, ale do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Stolica górą

Na drugim biegunie jest PGE Narodowy. W zeszłym roku zarządzający obiektem chwalili się 8 mln zł czystego zysku. Nie wszystko jednak zawdzięcza meczom reprezentacji, które z automatu są tu rozgrywane.

- Początki nie były łatwe, w pierwszych dwóch latach operator PGE Narodowego odnotował stratę. W 2013 roku wynosiła ona 13,2 mln zł, a w 2014 roku - 1,5 mln zł. Poprawę wyników umożliwił dynamiczny wzrost przychodów, które w 2013 roku były na poziomie zaledwie 16 mln zł, a w 2014 roku osiągnęły już 43 mln zł - mówi money.pl Alicja Omięcka, prezes spółki Skarbu Państwa PL.2012+, która zarządza PGE Narodowym.

Dziś, jak dodaje pani prezes, PGE Narodowy jest w pełni samofinansującym się przedsiębiorstwem, które weszło w nowy etap swojego życia. - Nie tylko generuje zyski, ale także stale się rozwija i planuje własne inwestycje. Podstawą naszej działalności są dzisiaj trzy filary, czyli organizacja wydarzeń całostadionowych, komercjalizacja dostępnych powierzchni oraz zawierane partnerstwa korporacyjne - dodaje Omięcka.

Jak zapewniają na Narodowym, sukces gwarantuje utrzymanie właściwego balansu pomiędzy tymi trzema obszarami, które przez cały czas wpływają na siebie i wzajemnie się napędzają. Niestety, zarządca nie chce ujawnić, ile zarabia na tych poszczególnych obszarach. Również i dlatego, że "żaden z nich nie jest do końca samodzielny".

Nie dowiemy się też, ile Narodowy zarabia na najgłośniejszych imprezach. - Wysokość przychodów z imprez masowych jest uzależniona od indywidualnie negocjowanych umów z organizatorami wydarzeń, a te są objęte tajemnicą handlową, dlatego nie mogę zdradzić, jakie imprezy masowe generują największy zysk dla spółki - wyjaśnia Omięcka.

Depeche Mode, Coldplay i... PGE

Wiemy jednak, że w zeszłym roku hitami były żużlowe Grand Prix, KSW Colosseum, Depeche Mode i Coldplay. Przed kilkoma dniami zagrali tu Rolling Stonesi, a mecz Polska-Senegal na stadionowej strefie kibica oglądało 40 tys. osób.

Jednak milionów na plusie nie byłoby, gdyby nie sponsor tytularny. PGE na mocy umowy z 2015 r. zobowiązał się przez 5 lat zasilić stadionowe kasy sumą okrągłych 40 mln złotych. Rocznie daje to 8 mln. Przykład ten pokazuje, że dobrze jest mieć takiego mecenasa.

Wie to na pewno poznański stadion. Dokładnie z końcem czerwca wygasła umowa o współpracy ze spółką Inea. Poznański obiekt na razie jest bez sponsora tytularnego, ale nieoficjalnie mówi się, że możliwa jest współpraca w tej materii z firmą Amica. Tutaj jednak pewności nie ma, tak jak i brakuje jej przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy stadion na siebie zarabia.

Operatorem tego spadku po Euro 2012 jest Lech Poznań i Marcelin Management. Do tej pory spółka odmawiała udzielenia odpowiedzi na pytania o zyski, zasłaniając się tajemnicą biznesową. Do tej pory również i od tego operatora nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania o koszty i przychody.

Danych oficjalnych nie ma, ale można domyślać się, że chociażby z powodu popularności Lecha Poznań ten stadion radzi sobie lepiej niż wrocławski. Zyski z tytułu rozgrywanych tu meczów szacuje się na nawet 2-2,5 mln zł rocznie.

Sponsor goni sponsora

Gdański obiekt zbudowany na Euro 2012 ma za sobą prawdziwy festiwal sponsorski. Początkowo był Amber Areną, potem PGE Areną, by ostatecznie funkcjonować jako Energa Stadion. Firma energetyczna przez pięć lat (od 2015 r.) płaci za to 3 mln zł rocznie. Stadion może zarobić więcej, bo każdego roku do wzięcia jest jeszcze 1,5 mln zł dodatku.

Jego wypłata zależy jednak od liczby zorganizowanych imprez sportowych i koncertów. Przychody od sponsorów tytularnych są nie do przecenienia, bo - podobnie jak we Wrocławiu - nad stadionem wisi dług w wysokości około 300 mln zł (dane z zeszłego roku).

Podobnie jak na Dolnym Śląsku, obiektem zarządza spółka, ale pieniądze na raty za budowę obiektu pochodzą z budżetu Gdańska. Zatem wszyscy mieszkańcy dokładają się do tej inwestycji, i to niemało. W 2017 r. było to 45,5 mln zł, w tym - blisko 53 mln zł.

Tak wysokie koszty powodują, że ostatni rok spółka zakończyła ze stratą 27 mln zł. Zarządcę tego obiektu również poprosiliśmy o przesłanie szczegółowych informacji na temat kosztów utrzymania i zysków z meczy piłkarskich, imprez i wynajmowania powierzchni. Jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

