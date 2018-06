Credit Agricole i Millennium chcą przejąć Eurobank - wynika z nieoficjalnych informacji

Fot. Michał Woźniak

Francuscy właściciele wystawili Eurobank na sprzedaż w połowie czerwca i już są pierwsi zainteresowani. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bank chcą przejąć dwie firmy - Credit Agricole oraz Millennium.

O potencjalnych nabywcach polskiego banku napisała amerykańska agencja Bloomberg. Obecna wartość aktywów Eurobanku jest szacowana na 13,8 mld zł. Eurobank należy do francuskiego Societe Generale, jednak firma zdecydowała się wycofać z polskiego rynku i wystawić swój detaliczny oddział na sprzedaż.

Bankowość elektroniczna – jakie daje możliwości? Zobacz wideo:



Jeśli na zakup Eurobanku zdecyduje się Credit Agricole, to bank pozostanie we francuskich rękach. Jednak jeśli firmę przejmie Millennium, to Eurobank stanie się częścią portugalskiego koncernu Banco Comercial Portugues.Na koniec 2017 r. Eurobank miał w Polsce 237 placówek franczyzowych. Societe Generale działa w Polsce od 1976 roku.