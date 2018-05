Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Nie stać nas na odwlekanie tego projektu"

- Centralny Port Komunikacyjny nie będzie żadną drogą zabawką - tak Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury odpowiada na zarzuty posłów opozycji, że postuluje bezsensowną inwestycję. Wild zapewnia w rozmowie z money.pl, że ogromny port lotniczy jest po prostu niezbędny.

- Bazujemy na opracowaniach i koncepcjach, które są w Polsce od 20 lat. Jedyne, co zrobiliśmy, to dodaliśmy do tych analiz działania. Podstawowa przyczyna budowy CPK jest następująca: nie stać nas na odwlekanie tego projektu - przekonuje Wild w rozmowie z money.pl. O Centralny Port Komunikacyjny pytaliśmy podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Money.pl było partnerem medialnym wydarzenia.

Czytaj też: Lotnisko w polu, a wokół niego nowe miasto. Śmiałe plany rządu

- Trzeba pasażerów gdzieś pomieścić. A w Polsce brakuje lotniska z odpowiednią przepustowością. Wszystkie raporty brzmią jednakowo: budujcie, bo się opłaca i to jest dobre dla gospodarki. Będę upierał się, że wartość dodana polega na połączeniu wielu projektów transportowych w jednym miejscu - dodaje.

Mikołaj Wild podkreśla również aspekt militarny przedsięwzięcia. Centralny Port Komunikacyjny ma być ważnym elementem systemu obronnego NATO w Polsce.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl