Expose Morawieckiego. Premier zapowiada wzrost wydatków na służbę zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki podczas expose w Sejmie powiedział, że pierwszym arcyważnym zdaniem dla jego rządu jest służba zdrowia. - Doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB - obiecał premier. Tłumaczył, że to odpowiedź na postulaty pacjentów i personelu medycznego.

Morawiecki zapowiadał też utworzenie dwóch programów: budowę Narodowego Instytutu Onkologii i Narodowego Instytutu Zdrowia Kardiologicznego. - Chcemy, żeby Polacy w ogóle nie chorowali na serce, no chyba że z miłości - zażartował.