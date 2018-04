Facebook mówi "Nie". Zuckerberg nie chce wdrażać nowego prawa

Fot. Marco Paköeningrat/Flickr.com/CC 2.0 - RODO daje gwarancje, że firmy takie jak twoja, działają w sposób transparentny - piszą do Zuckerberga wpływowi działacze społeczni.

25 maja 2018 roku w życie wchodzi unijna dyrektywa RODO, dotycząca ochrony danych osobowych. Dostosować musi się do niej i Facebook, ale tylko w Unii. Więc grupa organizacji z UE i USA wzywa Marka Zuckerberga, by RODO wyznaczyło nowe standardy dla serwisu – na całym świecie.

Organizacje pozarządowe z Unii Europejskiej i USA wystosowały właśnie otwarty list do Marka Zuckerberga, szefa serwisu Facebook.

- RODO daje gwarancje, że firmy takie jak twoja, działają w sposób transparentny, szanują prawo, ale i demokratyczne procesy. Dyrektywa RODO to fundament, na którym opiera się ochrona danych osobowych. Wyznacza ona jasno obowiązki dla firm, które zajmują się zbieraniem takich danych - brzmi treść listu, pod którym podpisali się szefowie wpływowych organizacji, takich jak Transatlantycki Dialog Konsumencki oraz Centrum Demokracji Cyfrowej.

Skąd wezwanie organizacji? Facebook musi dostosować się do unijnych dyrektyw, ale tylko w Europie. Odmówił natomiast potwierdzenia, że zasady, wynikające z RODO będą stosowane też w USA czy Kanadzie.

Choć Zuckerberg powiedział, że Facebook chce, by podobne do RODO rozwiązania były stosowane i w Ameryce Północnej, to zapowiedział, że nie będą one bezpośrednio kopiowane. - Potrzebujemy różnych rozwiązań dla różnych rynków – powiedział Zuckerberg.

Według rozporządzenia RODO, do danych osobowych będą się zaliczać również numery ID, jak i informacje dotyczące lokalizacji. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma też zharmonizować unijne przepisy w tym zakresie oraz ułatwić użytkownikom dostęp do baz danych i ułatwić ich usuwanie.

A Unijna dyrektywa wchodzi w życie w momencie, gdy Facebook przeżywa najtrudniejszy kryzys w swojej historii. W połowie marca 2018 roku Christopher Wylie, były pracownik firmy Cambridge Analytica, ujawnił mediom, że nielegalnie pozyskane dane z Facebooka mogły pomóc manipulować wyborców w czasie wyborów prezydenckich w USA.

Serwis jest więc pod presją, by zmienić politykę dotyczącą korzystania z danych. Na środę przewidziane jest przesłuchanie Marka Zuckerberga przed amerykańskim Kongresem przede wszystkim w sprawie afery Cambridge Analytica.