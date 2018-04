Sukces polskiej gry sprowadził gromy. "Farm Manager 2018" zawieszona na Steam

Fot. PlayWay Niskobudżetowa polska produkcja podbiła serca graczy. Do czasu aż Steam nie zablokował sprzedaży

Najnowsza gra polskiej firmy PlayWay była w czołówce najlepiej sprzedawanych tytułów na świecie. "Była", bo Steam zawiesił dystrybucję. Przez niemieckiego byłego kontrahenta sprzedaż została zablokowana.



Największy internetowy sklep z grami Steam wycofał ze sprzedaży grę "Farm Manager 2018", dystrybuowaną przez PlayWay. Blokada potrwa do czasu wyjaśnienia roszczenia dotyczącego tej gry, zgłoszonego przez United Independent Entertainment GmbH (UIG) - podała PlayWay.

Przypomnijmy - "Fram Manager 2018" to największy ostatnio sukces polskiej gry na świecie. W kilkanaście godzin sprzedaż pokryła koszty produkcji, a po dwóch dniach twórcy byli kilkaset tysięcy złotych na plusie. Może nie było to bardzo trudne, bo produkcja i promocja gry kosztowała zaledwie 300 tys. zł, ale miejsce w pierwszej trójce na Steam to na pewno powód do dumy.

Zobacz też: Witold Waszczykowski był fanem gier wideo

PlayWay 19 kwietnia otrzymała informację z Valve Corp. - firmy prowadzącej sklep Steam, na postawie której "firma United Independent Entertainment GmbH z siedzibą w HĂśhenkirchen-Siegertsbrunn stwierdza, że spółka, dystrybuując grę "Farm Manager 2018" narusza postanowienia umowy z dnia 13 maja 2013 roku zawartej pomiędzy spółką a UIG" - czytamy w komunikacie.

Okazuje się, że czkawką odbija się unikanie sporów sądowych ze swoim byłym kontrahentem. W prospekcie emisyjnym z 2016 roku PlayWay opisuje historię konfliktu z Niemcami.

Kilkuletni spór bez sądu odbił się czkawką

Spółka podała wtedy, że jest w sporze ze spółką UIG - Entertainment GmbH, ale ten spór "jest nieistotny finansowo". Jak widać, takim się jednak stał.

Przedmiotem sporu było naruszenie przez UIG - Entertainment GmbH umowy licencyjnej zawartej z PlayWay - dotyczące gry komputerowej Professional Farmer 2014. PlayWay wypowiedziała umowę "w związku z naruszeniami, których dopuściła się spółka UIG - Entertainment GmbH".

W odpowiedzi UIG - Entertainment GmbH zarzuciła polskiej spółce wykorzystanie do produkcji gier elementów z wcześniejszego projektu, do których prawa autorskie przysługują niemieckiej spółce oraz naruszenie licencji wyłącznej, przyznanej na rzecz UIG Entertainment GmbH na grę komputerową „Pro Farm 2014”.

Zdaniem PlayWay zarzuty były nieuzasadnione. Jednocześnie spółka wskazywała, że Niemcy wykorzystywali prawa autorskie wbrew umowie licencyjnej. Wystosowała w marcu 2015 r. oficjalne pismo, żądała naprawienia szkody, ale... do sądu nie poszła.

Obecnie sprawa ma być szczegółowo badana przez Steam, "a do czasu jej wyjaśnienia, zgodnie z procedurami, gra zostanie ściągnięta ze sprzedaży w sklepie Steam" - podano w informacji.

Zarząd spółki nie widzi w dystrybucji gry "Farm Manager 2018" naruszeń jakichkolwiek praw (w tym autorskich). "Podejmie wszelkie niezbędne działania prawne mające na celu ochronę interesu spółki" - podaje PlayWay.

"Farm Manager 2018" to gra strategiczna o charakterze ekonomicznym. Jest osadzona w realiach farmy rolniczej, na której gracz zajmuje się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Za zarobione pieniądze może rozbudowywać gospodarstwo o nowe budynki i sprzęt. Gra daje swobodę działania, ale umożliwia też przejście 15 scenariuszy nakreślonych przez twórców.

PlayWay S.A., który w październiku 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl