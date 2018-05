"Farm Manager 2018 to nie nasza gra". PlayWay odpowiada na pozew Niemców

Fot. PlayWay W odpowiedzi na pozew niemieckiego byłego kontrahenta PlayWay ujawniła, że jej przebój jest dziełem niezależnej firmy

PlayWay miesiąc temu chwalił się sukcesem swojej gry "Farm Manager 2018". W zaledwie dobę po debiucie zwróciła wszystkie koszty. Gdy były kontrahent zablokował sprzedaż, okazało się, że gra... właściwie nie była wyprodukowana przez PlayWay.

"Spółka nie jest twórcą gry Farm Manager 2018" - podaje PlayWay w swoim komunikacie. - Twórca gry tj. Cleversan Software Sp. z o.o. - nie jest spółką z grupy PlayWay" - dodano, tłumacząc że PlayWay jest tylko dystrybutorem gry.

Po takim komunikacie akcje spółki poszły w poniedziałek w górę o 2,7 proc. na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do historycznego maksimum 117,50 zł.

To część odpowiedzi firmy na zarzuty niemieckiej United Independent Entertainment GmbH (UIG), która wniosła pozew cywilny w sądzie w Monachium, zarzucając PlayWay naruszenie zobowiązań w związku z dystrybucją gry "Farm Manager 2018".

Treść odpowiedzi jest co najmniej zastanawiająca, bo w komunikacie sprzed prawie miesiąca, gdy chwalono się dużym sukcesem gry, nawet nie zająknięto się, że to nie dzieło PlayWay. "Farm Manager 2018" jest jednym z większych ostatnio światowych sukcesów polskich producentów gier, co natychmiast poprawiło notowania akcji PlayWay.

W ciągu 48 godzin sprzedało się 20 tys. sztuk gry, co dało twórcom kilkaset tysięcy złotych na plusie. Może nie było to bardzo trudne, bo produkcja i promocja gry kosztowała zaledwie 300 tys. zł, ale miejsce w pierwszej trójce na Steam to na pewno powód do dumy.

"Jesteśmy tylko dystrybutorem"

Po zarzutach i pozwie niemieckiej firmy UIG sprzedaż jednak zablokowano. Treść pozwu opiera się na zarzucie, że PlayWay nie był uprawiony do tworzenia gier o tematyce farmerskiej, a wydanie gry Farm Manager 2018 naruszyło to zobowiązanie.

Według PlayWay umowa z byłym kontrahentem została jednak skutecznie rozwiązana trzy lata temu, tj. 31 marca 2015 roku. Argumentem, który jednak starania Niemców może uczynić bezcelowymi jest fakt, że grę wyprodukowała spółka Cleversan Software, z którą PlayWay nie ma związków kapitałowych. PlayWay jest więc tylko jej dystrybutorem.

"Spółka może dystrybuować poprzez platformę Steam wszelkie rodzaje gier i nie jest obecnie stroną żadnej umowy, która by to uprawienie ograniczała" - podała PlayWay.

Dodatkowo spółka informuje, że gra "Farm Manager 2018", czyli "manager city-builder to całkowicie inny gatunek niż symulator farmy (symulator FPS), odnośnie którego związana była umową z UIG.

PlayWay podejmuje wszelkie niezbędne działania prawne mające na celu ochronę interesu spółki i uzyskanie od UIG odszkodowania za utracone przychody z gry i straty wizerunkowe - podano w komunikacie.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

