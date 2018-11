Fintechowe perełki pokażą się w Łodzi. Pojedynki na technologię

Pojedynki na technologię

Pitche – to jest to, co startupy, jak i inwestorzy, lubią najbardziej. Podczas Impact fintech'18 soczyste wystąpienia liderów młodych fintechów zaplanowano m.in. w formule pojedynków w 5 kategoriach: blockchain i kryptowaluty, cyberbezpieczeństwo i płatności, handel i e-commerce, insurtech oraz alternatywne pożyczki i finanse. Zwycięzcy potyczek automatycznie przejdą do fazy startup4export i będą mieli okazję na kolejny pitch – tym razem już na głównej scenie.

- Nasze rozwiązanie pomaga w kilka minut zautoryzować użytkowników do bezpiecznej, online-owej transakcji powyżej 10 tys. euro. Łączymy wszystkie jej strony, np. w przypadku kupna/sprzedaży mieszkania oznacza to oszczędność ogromnej ilości czasu – tłumaczy Alexander Zielinsky, prezes litewskiego Velveta, którego rywalami w kategorii handel i e-commerce będą polski Monethero (platforma oparta na blockchain, zapewniająca kapitał obrotowy na potrzeby handlu) oraz brytyjski Mishipay (dostawca mobilnej technologii do samoobsługowego rozliczania zakupów w sklepach).

Oczy na Łódź

Jak nadać fintechowej rewolucji właściwą dynamikę? Na to pytanie odpowiedzą liderzy świata fintech, spotkający się 28 i 29 listopada na kongresie Impact fintech'18 w Łodzi (Wytwórnia oraz DoubleTree by Hilton). Impact fintech'18 to 3 sceny, dziesiątki wystąpień, paneli, warsztatów, ponad 2000 uczestników, ponad 150 speakerów i przeszło 100 przedstawicieli mediów. To do Łodzi przyjadą przedstawiciele dziesiątek firm związanych z sektorem fintech np. ING, TransferWise, Ripple, Azimo, Mastercard czy Tauron. Nie zabraknie też "dużych" nazwisk ze światowego ekosystemu fintechowego, takich jak m.in. minister Jadwiga Emilewicz, wysocy przedstawiciele Ministerstwa Handlu Zagranicznego Wielkiej Brytanii, Brunon Bartkiewicz (ING Bank Śląski), Bettina Warburg (Animal Ventures) czy Adam Kostrzewa (BGK). Impact fintech'18 to wszystko co ważne i nowe w m.in. sztucznej inteligencji, blockchainie, big data, platformach bankowości internetowej nowej generacji oraz rozwiązaniach prawnych. Dołącz do Impact fintech'18 i

doświadcz najnowszych trendów, zmieniających krajobraz globalnej gospodarki.