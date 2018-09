Budowlanka tonie w długach. Branża padła ofiarą własnego sukcesu

Fot. Wojciech Pacewicz Blisko co piąta firma budowlana w Polsce upada.

Już na 2,5 mld złotych zalega branża budowlana – wynika z Krajowego Rejestru Długów. Realna staje się groźba upadłości kolejnych firm.

Wiele firm nie radzi sobie rosnącymi kosztami i traci płynność finansową. Branża padła ofiarą własnego sukcesu – pisze RMF24.

Buduje się dużo, a wraz ze zwiększonym popytem na materiały budowlane rosną ich ceny. Do tego dochodzi problem ze znalezieniem pracowników. Rynek pracownika daje się we znaki właścicielom firm.

Brak rąk do pracy, to problem z realizacją terminów i wywiązywania się umów. To również, jak zauważa RMF24, wyższe koszty. Mała liczba wykwalifikowanych pracowników bowiem przekłada się na wysokości ich stawek.

Jak pisaliśmy w money.pl, w pierwszej połowie 2018 r. w całej branży budowlanej odnotowano wzrost upadłości o blisko jedną piątą.

