Firmy mogą przyhamować wzrost płac. Skupią się na ograniczeniu rotacji pracowników

Kluczową informacją jest mediana planowanych na przełomie roku podwyżek. Wzrost płac ma wynieść 3,7 proc., podczas gdy w tym roku płace już urosły o 4,1 proc. Nieco zmniejszy się też odsetek planujących podwyżki z 96 do 93 proc.

Ekspert rynku pracy Łukasz Komuda uważa, że presję płacową ogranicza w Polsce słabość związków zawodowych i niechęć pracowników do prób negocjacji podwyżki. Z drugiej strony powoduje to dużą rotację pracowników, którzy zamiast negocjować z obecnym pracodawcą, wolą poszukać innego, który oferuje więcej.

Z kolei Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich uważa, że choć sytuacja na rynku pracy zdecydowanie działa na rzecz szybszego wzrostu płac, to w wielu firmach nie ma na to wiele przestrzeni. Ekspert zwraca uwagę, że choć firmy sprzedają coraz więcej, to ich rentowność maleje.