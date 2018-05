Fiskus zarobi na dziecku alimenciarza. Ważny wyrok NSA

Fot. Bartosz Krupa/East News

Po latach walki o zaległe alimenty udaje ci się je nareszcie otrzymać. Radość może być krótkotrwała, bo okazuje się, że fiskus będzie mógł sięgnąć do twojej kieszeni.

We wtorek zapadł wyrok w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który jasno mówi, że skarbówka ma prawo pobrać PIT od odsetek od zaległych alimentów. Jak pisze "Rzeczpospolita" kanwą sporu była interpretacja podatkowa.

Podatnik po latach dostał zaległe pieniądze od ojca wraz z odsetkami. Zauważył, że alimenty należą do przychodów zwolnionych z podatku i tak samo powinno traktować się odsetki od nich. Fiskus był innego zdania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację skarbówce i uznał, że odsetki od zaległych alimentów nie korzystają ze zwolnienia. To stanowisko potwierdził wyrok NSA. Przypomniał, że wpisuje się ono w uchwałę NSA, zgodnie z którą jeśli odsetki nie zostały wprost wymienione jako podlegające zwolnieniu, to stanowią przychód z innych źródeł.

Polski problem - alimenty

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w prawie alimentacyjnym, dzięki którym rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymają pieniądze szybciej. Jakie są główne założenia pomysłu? Procedura przyznawania świadczeń ma być szybka i uproszczona, a decyzja o wypłacie alimentów udzielona nawet w kilka dni.

Formalności mają zostać ograniczone do minimum. Jakie są plany? Po pierwsze, jeśli będziesz chciał ubiegać się o alimenty natychmiastowe wystarczy, że złożysz pozew przez internet. Formularz ma być łatwy do wypełnienia, a wydanie decyzji ma nastąpić w ciągu kilku dni. Uprawnienia do orzekania w sprawach alimentacyjnych mają otrzymać również referenci, co także znacznie wpłynie na czas oczekiwania na decyzję. Warto zaznaczyć, że od decyzji w sprawie alimentów natychmiastowych będzie można się odwołać.

Po drugie projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że obowiązek alimentacyjny będzie wygasał automatycznie wraz z ukończeniem przez twoje dziecko 25. roku życia. To kolejny krok w ułatwieniu procedury, ponieważ obecnie należy w tej sprawie występować z wnioskiem do sądu. O szczegółach więcej TUTAJ.