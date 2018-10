Fiskus będzie miał przeciwnika. Nowy urząd w Polsce. Resort finansów zdradza szczegóły

Rzecznik Praw Podatnika ma rozwiązywać problem skomplikowania prawa podatkowego. Chcemy, by pomagał ludziom, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Każdy podatnik będzie mógł się do niego zgłosić – mówi w programie "Money. To się liczy" Maciej Żukowski z resortu finansów.

Rzecznik będzie reprezentować podatników w ewentualnych sporach z organami skarbowymi, mediować, doradzać.

- Mam nadzieję, że na podstawie swojego doświadczenia oraz spraw, które do niego spływają, będzie nam, ministerstwu finansów, wskazywał, co w prawie należy usprawnić – wyraził swoje oczekiwanie Żukowski.

Spytaliśmy, czy zagrożeniem dla niezależności Rzecznika nie jest to, że odwołać go będzie mógł minister finansów.

- Nie demonizujmy roli ministra – odpowiedział Żukowski i zapewnił, że szef resortu nie odwoła rzecznika tylko dlatego, że jego działania mogą nie iść w parze z intencjami ministerstwa. – Ponadto rzecznik będzie powoływany na jedną kadencję, więc nie ma obaw, że będzie chciał się "podlizać" ministrowi.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl