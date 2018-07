FlixBus łączy siły z MyTravel. Duże ułatwienia dla pasażerów

Fot. mat. prasowe FlixBus "wjechał" na polskie drogi pod koniec 2017 r.

Bilety na kursy FlixBusa można już nabyć w 120 punktach sieci biur podróży MyTravel w całym kraju. To efekt współpracy obu marek. Na klientów na start czeka specjalna promocja.

FlixBus po wejściu na polski rynek w 2017 r. nie zwalnia tempa. Niedawno firma wdrożyła płatności Google Pay, a teraz nawiązała współpracę z siecią biur podróży MyTravel, jedną z największych w Polsce.

MyTravel od 2007 roku prowadzi sprzedaż usług turystycznych. Od 2018 roku jest częścią Wakacje.pl S.A. Firma w swojej ofercie posiada przede wszystkim wyjazdy na wczasy za granicą, wycieczki objazdowe, wyjazdy na narty, bilety lotnicze, a od teraz także bilety na przejazdy FlixBusem.

W pierwszym tygodniu współpracy (24-31 lipca) w biurach podróży MyTravel podróżni kupią bilety FlixBus ze specjalną, 30-procentową zniżką.

Jak informują przedstawiciele FlixBusa, umowa z MyTravel doskonale wpisuje się w strategię nowej siatki połączeń firmy przewozowej, która skupia się przede wszystkim na lepszym skomunikowaniu małych miast oraz rozwinięciu sprzedaży biletów w punktach stacjonarnych. Również MyTravel widzi wiele korzyści ze wspólnego działania.

- Współpraca z FlixBus daje naszym Klientom jeszcze większe możliwości podróżowania i jest ciekawą alternatywą dla najpopularniejszych wycieczek samolotowych. Skorzystają z niej również turyści podróżujący samolotem, którzy teraz z łatwością dojadą na lotnisko autobusem FlixBus. Tym samym organizacja urlopu staje się prostsza, szczególnie dla turystów z mniejszych miejscowości, w których działają nasze salony – mówi Alina Dybaś, dyrektor sprzedaży i marketingu MyTravel.

Nowa siatka FlixBusa

Nowa siatka połączeń FlixBusa obejmuje co najmniej 130 kierunków podróży, w tym około 70 nowych miejscowości w Polsce i 20 za granicą. Znajdą się w niej nie tylko największe aglomeracje, lecz także małe miejscowości, dotychczas słabo skomunikowane, jak np. Żnin, Leszno czy Grudziądz.

Siatka połączeń tworzona przez FlixBusa opiera się na idei węzłów multimodalnych. Centra przesiadkowe FlixBusa znajdują się w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, skąd pasażerowie w ramach jednego biletu mogą się przesiadać i podróżować dalej do wielu miast Polski czy Europy.

Idea ta uwzględnia też włączanie do siatki przystanków na lotniskach. W tym momencie FlixBusem dojedziemy na lotniska: Kraków-Balice, Wrocław-Strachowice, Warszawa-Modlin, Katowice-Pyrzowice i Berlin-Tegel. Dzięki temu pasażerowie FlixBusa mogą wygodnie dostać się na lotnisko i przesiąść w samolot, by wyruszyć w dalszą podróż.

- Dzięki współpracy z MyTravel liczba punktów sprzedaży stacjonarnej FlixBusa w Polsce wzrośnie do ponad 320. Jest to dla nas niezwykle istotne, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców mniejszych miejscowości, osób starszych czy pracowników z Ukrainy, którzy nie zawsze mają dostęp do Internetu – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska – Jednym z kluczowych wyzwań związanych z otwieraniem nowych połączeń jest rozbudowa sieci sprzedaży. Współpraca z tak renomowanym partnerem jak MyTravel ma dla nas w związku z tym ogromne znaczenie - dodaje.

Sieć MyTravel posiada blisko 120 placówek na terenie całego kraju i jest szczególnie silnie rozwinięta w mniejszych miejscowościach. Punkty MyTravel znajdują się m.in. w Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Mysłowicach, Wałbrzychu czy Zabrzu.

Firma jest członkiem Polskiej Izby Turystycznej, została również odznaczona certyfikatem Rzetelnej Firmy. Od 2018 roku jest częścią Wakacje.pl S.A. Od 10 lat, sieć MyTravel wysyła swoich klientów na wakacje na całym świecie. Mapa placówek stacjonarnych MyTravel znajduje się tutaj: https://www.mytravel.pl/biura-podrozy.

