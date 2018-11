FlixBus patrzy na wschód. Rodzina zielonych autokarów powiększa się o kolejnych przewoźników

Do dziś autobusy należące do Souter Holdings to około dwóch trzecich floty FlixBusa. Firma nie ma własnych pojazdów, ani nie zatrudnia kierowców. Bazuje na umowach z różnej wielkości przewoźnikami, którzy mają tabor i pracowników. FlixBus daje markę, technologię, wyznacza standardy i trasy, szkoli kierowców, koordynuje sprzedaż biletów itd.