FlixBus rusza z biletami po 5 zł. Oferuje wakacyjne połączenia

FlixBus zakończył już przejmowanie autobusów Polskiego Busa i rusza z wakacyjnymi połączeniami oraz promocjami. Najtańsze bilety krajowe będą kosztować 5 zł, a międzynarodowe - 25 zł.

- Proces przejmowania Polskiego Busa już się zakończył. Jeśli ktoś zobaczy autobusy w czerwonych barwach Polskiego Busa, będzie oznaczało to, że są to pojazdy rezerwowe - dowiadujemy się w biurze FlixBusa.

Sieć właśnie rusza z wakacyjnym kalendarzem - poza dotychczas oferowanymi kursami dojdą nowe, które połączą duże miasta z kurortami.

Promocja FlixBusa. Bilety od 5 zł

Do korzystania z autobusów FlixBusa ma Polaków zachęcić promocja. Kilka tysięcy biletów na krajowe połączenia ma być dostępnych w cenie 5 zł. Pojawią się też kursy do wakacyjnych miejscowości. - Od końca czerwca będzie można skorzystać z połączeń do popularnych nadmorskich miejscowości, takich jak Międzyzdroje, Mielno czy Darłowo - czytamy w komunikacie FlixBusa.

W trakcie lata FlixBus zamierza jeszcze ruszać z kolejnymi połączeniami, na przykład do górskich miejscowości wypoczynkowych.

FlixBus obecnie stara się uzyskać własne pozwolenia na niektóre połączenia. Do tej pory niektóre trasy były realizowane na podstawie pozwoleń uzyskanych jeszcze przez operatora Polskiego Busa. - Proces uzyskiwania zezwoleń na nasz nowy rozkład jest w toku. Większości z nich oczekujemy z końcem lipca - wyjaśnia Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska. Jednak, jak zaznacza biuro prasowe FlixBusa, już można rezerwować bilety nawet na autobusy, na których sieć pozwoleń jeszcze nie ma. - W związku z tym, że nie wszystkie pozwolenia jeszcze są, niektóre trasy mogą się zmieniać, choć tylko nieznacznie - słyszymy w biurze prasowym FlixBusa.

Sieć zapewnia, że tylko w ramach FlixBus Polska oferuje ponad milion biletów w okresie wakacyjnym, czyli od 12 czerwca do 6 września. Poza polskimi trasami, autobusami FlixBusa można dojechać na przykład z polskich miast do Zagrzebia, Berlina, Pragi czy Budapesztu.

FlixBus poszukuje też kolejnych polskich partnerów, z którymi mógłby współpracować. Ze względu na duże zainteresowanie współpracą ze strony polskich przewoźników, analizujemy możliwości dodania kolejnych linii jeszcze w tym roku w oparciu o model współpracy partnerskiej. Rozpoczynamy również proces poszukiwania partnerów na linie planowane na przyszły rok – dodaje Michał Leman.

