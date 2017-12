Samochód kupiony wprost z gigantycznej maszyny? Ford przetestuje to rozwiązanie w Chinach

Fot. ANDRZEJ WAWOK/REPORTER Ford testuje nową formę sprzedaży bezpośredniej

W czwartek przedstawiciele koncernu Forda i chińskiej grupy Alibaba mają podpisać list intencyjny w sprawie współpracy – nieoficjalnie dowiedział się Reuters. Gigant motoryzacji chce przetestować nowy sposób sprzedaży samochodów.

Automat do sprzedaży samochodów, to nowa forma dystrybucji, która ma być testowana na chińskim rynku. Ford chce wykorzystać tę niecodzienną dla motoryzacji koncepcję opracowaną przez należącą do Alibaby platformę Tmall – donosi Reuters, powołując się na anonimowe źródło w Fordzie.

Tak zwany "Automotive Vending Machine" to wielopoziomowy garaż, który pozwoli na bezpośrednią sprzedaż samochodów indywidualnym klientom.

Działałby na zasadach podobnych do popularnych automatów stosowanych w innych sektorach rynku. Różniłby się jednak skalą. Dzięki specjalnej aplikacji klienci mogliby obejrzeć garażowany samochód, a wybrany model automatycznie zostanie im udostępniony do jazdy testowej lub kupna na parterze zautomatyzowanego sklepu. Szczegóły jednak wciąż są objęte tajemnicą.

Anonimowy informator zdradził brytyjskiej agencji również, że Ford wraz z chińską platformą e-commerce zamierza prowadzić sprzedaż bezpośrednią aut przez internet. Samochody wybrane i kupione on-line miałyby być dostarczane klientom za pośrednictwem franczyzowych punktów Forda, które jednocześnie zajmowałyby się ich utrzymaniem i naprawami.

Umowa między gigantem motoryzacyjnym i chińską grupą ma zostać podpisana w czwartek, co potwierdził międzynarodowy rzecznik Forda Mark Truby. Odbędzie się to w Hangzhou, gdzie Alibaba ma swoją siedzibę.