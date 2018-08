Fuzja banków odwołana. Alior Bank i Pekao nie połączą sił

Uznano, że korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie oddzielna działalność obu banków i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU.

Nie będzie wielkiej fuzji Alior Banku i Pekao S.A. Zarządy obu spółek zdecydowały o zakończeniu analiz i negocjacji dotyczących ich ewentualnego połączenia.

Dlaczego? Jak poinformował Alior Bank, "uznano, że biorąc pod uwagę obecną wycenę obu spółek, analizę opłacalności i wykonalności, korzystniejsza z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ich oddzielna działalność i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU".

W październiku ubiegłego roku pojawiły się informacje o rozpoczęciu wstępnych rozmów dotyczących współpracy oraz podpisaniu listu intencyjnego. Jednak decyzję o rozpoczęciu rozmów z Bankiem Pekao zarząd Alior Banku podjął 29 maja bieżącego roku.

Informacja o tym została przekazana do publicznej wiadomości z opóźnieniem z powodu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Alior Banku, w tym jego pozycji negocjacyjnej - wyjaśnia spółka.

Według różnych spekulacji, miało być to połączenie dwóch należących do grupy banków, jednak z zachowaniem odrębnych marek. Alior miał stać się bankiem dla Kowalskiego, Pekao bankiem korporacyjnym.

Zobacz również: Bank Pekao i Alior będą połączone? Kaczyński dał zgodę

Ta fuzja mogła spowodować, że z powodzeniem Pekao ucieknie ścigającemu go Santanderowi i zbliży się do PKO BP, taki scenariusz analizowaliśmy już w money.pl. Dziś już wiemy, że do połączenia nie dojdzie.

Jak zaznaczyła Katarzyna Sułkowska, prezes zarządu Aliora, na rynku bank jest od 10 lat i jest dobrze przygotowany do samodzielnego działania.

Wzrost stóp procentowych. Bomba kredytowa gorsza od franków?

- Dzięki wdrożeniu strategii "Cyfrowego buntownika” Alior Bank jest dobrze przygotowany do dalszego, samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU – podkreśliła. Zakłada ona rozwój działalności w obszarach klienta indywidualnego oraz MŚP dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań bankowości.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl