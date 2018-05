Baltic Pipe z unijnym dofinansowaniem. Może wynieść nawet 33,1 mln euro

Fot. East News To strategiczny projekt z punktu widzenia Polski, a także całego regionu

Polska spółka GAZ-SYSTEM i duńska Energinet podpisały z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe. Maksymalna suma wsparcia finansowego wynosi 33,1 mln euro.

Baltic Pipe to projekt nowego gazociągu, który ma dać Polsce dostęp do kolejnego źródła, z którego będziemy mogli czerpać gaz. Ma on prowadzić do Danii, a dalej do gazociągu tłoczącego surowiec ze złóż norweskich. Pierwsza rura zostanie położona w 2020 roku, o czym pisaliśmy tutaj.

- Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa - powiedział prezes zarządu GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień w oficjalnym komunikacie spółki.

Pod koniec stycznia br. roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się na dofinansowanie pracy przy projekcie nowego gazociągu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Pieniądze zostały przyznane dzięki przeprowadzonemu w 2017 r. konkursowi grantowemu CEF Energy. Jest to kluczowy unijny instrument finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego państw.

- Baltic Pipe wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu - dodaje prezes Stępień.

