Aktywa Gazpromu pod kluczem. Sąd zabezpieczył je na poczet długu wobec Naftogazu

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER Holandia zajęła aktywa Gazpromu

Holenderskie aktywa rosyjskiego giganta zostały aresztowane przez sąd w Amsterdamie. To efekt wyroku trybunału arbitrażowego, który zasądził 2,56 mld dol. na rzecz ukraińskiego Naftogazu.

Akcje Stream Pipline Company, operatora morskiego odcinka gazociągu Błękitny Potok przesyłającego gaz do Turcji, zostały aresztowane przez holenderski sąd – pisze Rzeczpospolita.

Czytaj więcej: Gazprom ugina się przed Trybunałem Arbitrażowym. Szansa na odzyskanie nawet 2 mld zł

Jak wyjaśnia dziennik, to spółka joint venture Gazpromu i włoskiego Eni na zasadach pół na pół. Została powołana do zarządzania gazociągiem biegnącym z Rosji do Turcji po dnie Morza Czarnego. Część lądowa gazociągu zależy wyłącznie do Gazpromu – podkreśla ”Rz”.

Zobacz też: Prezes UOKiK: postępowanie w sprawie Nord Stream 2 jest precedensowe

Aresztowanie aktywów rosyjskiego giganta potwierdził zarówno Gazprom, jak i Naftogaz, któremu ten pierwszy winny jest 2,56 mld dol. plus odsetki.

Taką kwotę długu zasądził na koniec maja Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Ukraińska firma nalicza Rosjanom karne 0,5 mln dol. dziennie odsetek - pisze "Rz".

Czytaj również: Gazprom nie płaci Polsce za tranzyt. Tracimy minimum 2 mld zł rocznie

Rosja nie uznała wyroku Trybunału i wciąż odmawia zapłacenia stale rosnącej kwoty.