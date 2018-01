GDDKiA ogłosiła przetarg na obejście Węgierskiej Górki. To fragment trasy S1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 - obejścia Węgierskiej Górki. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 mld zł.

"Jest to najtrudniejsze zadanie inwestycyjne realizowane na drodze ekspresowej S1. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2019 r., a ich zakończenie na 2022 r. Na odcinek o długości 8,5 km będą składały się dwa tunele budowane metodą górniczą (o długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń). W ramach inwestycji powstaną również estakady nad dolinami potoków górskich i drogi dojazdowe. Z uwagi na górski charakter trasy będzie ona przebiegała w znaczącej części na obiektach inżynierskich. Odcinek 'Obejścia Węgierskiej Górki' połączy zrealizowane już odcinki: Żywiec - Przybędza z odcinkiem Milówka - Szare" - czytamy w komunikacie.

O ogłoszeniu przetargu poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas spotkania z ministrem transportu i budownictwa Republiki Słowackiej Arpádem Ersekiem.

#S1 w. #Przybędza - w. #Milówka tzw. #ObejścieWęgierskiejGórki (dawne #S69) zostało skierowane przez @AMAdamczyk do realizacji. @GDDKiA wysłała informacje o wszczęciu przetargu do Dziennika Urzędowego #UE to ostatni brakujący fragment trasy #BielskoBiała #Żywiec #Zwardoń pic.twitter.com/8JETSHWOCu