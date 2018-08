Rządzący wyciągają wnioski po Getback. Liczniejsza KNF wzmocni nadzór. Zyskać mają inwestorzy

Fot. Jacek Bereźnicki

Za sprawą nowego funduszu inwestujący w obligacje korporacyjne mają się poczuć bezpieczniej. Jeżeli zostaną oszukani, mogą liczyć nawet na zwrot maksymalnie 100 tys. zł. Zgodnie z projektem ustawy opracowywanym w MF, pieniądze na ten cel będą pochodzić od wszystkich uczestników rynku finansowego.

Żeby jednak inwestujący mógł otrzymać zwrot choćby części zainwestowanych pieniędzy, musi dojść do postępowania upadłościowego lub układowego emitenta danych obligacji. Co więcej, jak zakłada projekt, będzie to maksymalnie 100 tys. zł, ale nie może to być kwota większa od 25 proc. straty.

Kto za to zapłaci, kto będzie się składał na Funduszu Edukacji Finansowej.? Wszystkie podmioty działające na rynku, bo wypłaty pochodzić będą z kar nakładanych przez KNF i UOKiK. Innym źródłem będą grzywny dla instytucji finansowych orzeczone przez sądy.

Fakt, że teraz, tuż po wybuchu afery Getback zajmuje się tym MF, może być oczywiście czystym przypadkiem, ale przyznać trzeba byłby to zaskakując splot okoliczności.

Jak już pisaliśmy w money.pl zarząd Getback fałszował sprawozdania finansowe i od początku mówiło się o konieczności wzmocnienia nadzoru. Pojawiały się również głosy o konieczności stworzenia funduszu dla poszkodowanych. Co na na e zmiany nasz nadzór finansowy?

- Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia zaproponowane dziś zmiany legislacyjne w kwestii wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym - poinformował w środę przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

Szef komisji nie chciał jednak komentować szczegółów poszczególnych rozwiązań. Na ten temat KNF ma wypowiedzieć się tuż po oficjalnym ogłoszeniu projektu ustawy, w procesie uzgodnień i opiniowania w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Co więcej rząd w swoim projekcie mającym na celu wzmocnić nadzoru oraz ochronę inwestorów na rynku finansowym, zakłada m.in. rozszerzenie składu KNF oraz zmianę sposobu finansowania Komisji.

Członkami Komisji zostaną przedstawiciel prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu).

Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK.

Proponowana jest też zmiana sposobu finansowania KNF oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) polegającą na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego.

Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego.

Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym, wyjaśniono w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

