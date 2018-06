O co prezes GetBack prosił Morawieckiego. Kancelaria premiera upubliczniła korespondencję

Fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER Michał Dworczyk upublicznił korespondencję prezesa GetBacku do Mateusza Morawieckiego.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk odsłonił karty. W czwartek na stronie internetowej kancelarii opublikował skany listów, które były już prezes GetBacku Konrad Kąkolewski wysyłał do Mateusza Morawieckiego.

To reakcja Dworczyka na czwartkowe doniesienia "Gazety Wyborczej". Dziennik napisał, że dotarł do "tajnego" listu Kąkolewskiego, który miał trafić do premiera Morawieckiego, i w którym prosi go o pomoc.

"W nawiązaniu do dokumentu stanowiącego załącznik do artykułu W. Czuchnowskiego i M. Kolińskiej-Dąbrowskiej 'Mamy tajny list do premiera Morawieckiego: GetBack domagał się dofinansowania przez państwo', zamieszczonego dzisiaj na portalu wyborcza.pl, stanowczo dementuję, jakoby pismo o tej treści wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów' - napisał w oświadczeniu na stronie internetowej kancelarii premiera.

"Jednocześnie, w trosce o transparentność życia publicznego i w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, w załączeniu przekazuję do publicznej wiadomości kopie wszystkich trzech pism skierowanych przez spółkę GetBack S.A. oraz p. Konrada Kąkolewskiego do Prezesa Rady Ministrów, które wpłynęły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach: 13 kwietnia, 18 kwietnia oraz 8 maja 2018 r., jak również kopie pism, które zostały wystosowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do właściwych organów państwa w reakcji na otrzymaną korespondencję" - napisał Dworczyk.

Najobszerniejszy jest list pierwszy, z 13 kwietnia tego roku, w którym prezes GetBacku po raz pierwszy prosi o pomoc.

Pojawiają się w nim sformułowania, o których media pisały już wcześniej. Kąkolewski diagnozuje, że kłopoty finansowe jego spółki mogą wywołać niepokoje społeczne. "Zagrożony będzie interes kilkunastu tysięcy rodzin - nagłośnione jako afera PIS-owskiej piramidy finansowej (spółka mocno od długiego czasu wspiera działania obozu wolnościowego)" - pisze.

Winą za problemy finansowe spółki Kąkolewski obarcza głównego udziałowca, fundusz Abris. Prosi rząd o finansowe wsparcie: kredyt z PKO BP do kwoty 250 mln zł i pożyczkę zwrotną z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 250 mln zł. "W zamian za to Abris Capital Partners zrezygnuje ze swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa (2 mld zł)" - pisze Kąkolewski.

Fragment pierwszego listu, który Konrad Kąkolewski wysłał do premiera

Kolejny list pisze do Morawieckiego już 5 dni później - przypomina się w nim ze swoją prośbą. W ostatnim, datowanym na 8 maja - już po sugestiach prasy na temat tego, że jego listy miały znamiona szantażu - zapewnia zaś, że jego celem nie było "osaczanie kogokolwiek".

