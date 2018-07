Problemy GetBack. Nowa propozycja układu do końca sierpnia

Fot. EAST NEWS Do końca sierpnia GetBack chce złożyć w sądzie ostateczną propozycję założeń postępowania układowego - zapowiada prezes Przemysław Dąbrowski

Do końca sierpnia GetBack chce złożyć w sądzie ostateczną propozycję założeń postępowania układowego. Nie wyklucza, że spłaci wszystkich drobnych obligatariuszy i zastanawia się nad postępowaniem sanacyjnym - poinformował w czwartek prezes spółki Przemysław Dąbrowski.

- Pracujemy nad nową propozycją układową, ona co do zasady powinna być inna. Wstępnie zakładaliśmy, że wierzycielom zabezpieczonym na portfelach będziemy mogli oddać 100 proc. Obecnie pracujemy nad modelem, by wierzyciele zabezpieczeni, czyli banki i inne instytucje finansowe, dołączyli do układu - powiedział w czwartek Dąbrowski, cytowany przez PAP.

GetBack poinformował w czwartek, że spis jego wierzytelności urósł po najnowszej aktualizacji. Wynoszą one obecnie ponad 3,3 mld zł, podczas gdy w maju miało to być 2,8 mld zł. 612 mln zł z tej kwoty to zobowiązania zabezpieczone.

Zobacz też: UOKiK wziął się za Getback. Nieprawidłowości przy windykacji i sprzedaży obligacji





Dąbrowski ujawnił, że jego firma rozważa spłacenie w całości obligatariuszy, którzy zainwestowali do 50 tys. zł. Dodał, że rozważa też postępowanie sanacyjne, o ile zgodzi się na nie Rada Wierzycieli.

- W tym postępowaniu wszystkie nierynkowe umowy, transakcje, można odwrócić - to dużo bardziej uproszony tryb niż składanie pozwów cywilnych - powiedział Dąbrowski, cytowany przez PAP. Dodał, że umów możliwych do odwrócenia jest kilkadziesiąt.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl