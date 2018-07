GetBack zwiększył dług o pół miliarda w miesiąc. 3,4 mld zł do spłaty

Fot. EAST NEWS Zarząd GetBack przekazuje coraz gorsze informacje

Od wniosku o postępowanie układowe z początku maja w GetBack już wiele zdążyło się zmienić. Spis wierzytelności urósł po najnowszej aktualizacji.

Zarząd GetBack dokonał weryfikacji wyliczeń aktualizowanych całkiem niedawno, bo 21 czerwca. Dług z każdą kolejną analizą rośnie. Tym razem spółka podaje, że wynosi łącznie 3,35 mld zł.

Jeszcze w momencie składania wniosku o przyśpieszone postępowanie układowe 2 maja skalę zobowiązań określono na 2,82 mld zł. W raporcie rocznym, opublikowanym dopiero w tym tygodniu określono je na 2,93 mld zł (wartość bilansowa) na dzień 31 grudnia 2017.

21 czerwca dokonano aktualizacji długu na 8 maja i wyszło już 3,32 mld zł. W nieco ponad miesiąc oficjalny dług wzrósł o pół miliarda złotych. „Weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane zostały zobowiązania warunkowe (gwarancje) w kwocie 60 mln zł oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 08 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263,3 mln zł” - tłumaczy spółka w komunikacie.

„Ta ostatnia kwota nie stanowi zobowiązania bilansowego” - informuje zarząd. Oprócz powyższych kwot grupa GetBack na 8 maja ma zobowiązania funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną, których łączna wartość wynosi do 230 mln zł.

GetBack prowadzi przy tym analizę odnośnie uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych (gwarancji) o łącznej wartości do kwoty 50 mln zł. W rezultacie wartość bilansowa zobowiązań skonsolidowanych oraz funduszy własnych wynosi na 8 maja kwotę ok. 3,35 mld zł. Ta kwota obejmuje zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych na łączną kwotę 612,3 mln zł.

W ten sposób wygląda na to, że ujemny kapitał własny, który w raporcie rocznym oszacowano na -622 mln zł, może przekroczyć miliard złotych. Spółka formalnie będąca bankrutem, jest po tych danych jeszcze większym bankrutem. Z zastrzeżeniem, że audytor nie podpisał się pod raportem rocznym i trudno powiedzieć, ile rzeczywiście warte są skupione od banków, czy firm telekomunikacyjnych wierzytelności.

Wiadomości o rosnącym długu są kolejnym argumentem dla wierzycieli, żeby zgodzić się na propozycje układowe spółki o redukcji zobowiązań i rezygnacji z odsetek. Zarząd GetBack zaoferował zwrot 65,36 proc. kwoty wierzytelności w ratach: do końca roku 1,26 proc., do końca 2019 r. 23,97 proc., do końca 2020 r. 30,57 proc., a resztę do 2025 roku.

Pozostałe 34,64 proc. długu miałoby być skonwertowane na akcje nowej emisji po 8,53 zł za sztukę. Łącznie planowana jest emisja 82 399 394 akcji. Wierzyciele nie chcą się zgodzić na propozycje i uważają, że spółka może dać więcej.

