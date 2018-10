GetBack dostał czas do 6 listopada. Sąd czeka na propozycje układowe i 30 mln zł

Fot. money.pl / Paweł Orlikowski Obligatariusze musza poczekać nie tylko na odzyskanie części pieniędzy, ale nawet na ustalenie jak to ma przebiegać

Sędzia komisarz zobowiązał GetBack do złożenia do 6 listopada dodatkowych propozycji układowych, zakładających sprzedaż aktywów inwestorowi. GetBack musi do tego dnia złożyć na rachunek depozytowy kwotę 30 mln zł, która będzie stanowić zabezpieczenie ewentualnej umowy z inwestorem.

W trakcie wtorkowego Zgromadzenia Wierzycieli na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza głosowanie propozycji układowej zostało odroczone. Dokonano aktualizacji spisu wierzycieli i wierzytelności GetBack.

- Sędzia komisarz zobowiązał emitenta do złożenia - do dnia 06 listopada 2018 r. - dodatkowych wariantowych propozycji układowych zakładających rozważaną przez emitenta sprzedaż aktywów emitenta inwestorowi, jak również zobowiązał emitenta do złożenia - do dnia 06 listopada 2018 r. - na rachunek depozytowy Sądu sumy pieniężnej (tj. kwoty 30 mln zł), która stanowić będzie zabezpieczenie realizacji ewentualnej umowy inwestycyjnej z wyżej wskazanym inwestorem - podała spółka.

Nowy termin głosowania w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowej zostanie wyznaczony "w późniejszym okresie" i zostanie podany po 6 listopada 2018 r. w zależności od tego, jak potoczą się rozmowy GetBack z potencjalnym inwestorem.

Zarząd spółki został dodatkowo zobowiązany przez sędziego-komisarza do bieżącego dostarczania informacji w ramach prowadzonego przyspieszonego postępowania układowego na temat negocjacji prowadzonych z inwestorem.

29 sierpnia w trakcie Zgromadzenia Wierzycieli dokonano zatwierdzenia spisu wierzycieli GetBack. Nie głosowano propozycji układowej, przesuwając ją na 9 października. Jak widać i tu nie udało się przeprowadzić głosowania.

W ubiegłym tygodniu zarząd GetBack poinformował, że złoży prośbę do sądu o rozważenie przełożenia terminu głosowania układu z 9 października na połowę grudnia, a Rada Wierzycieli podjęła już uchwałę, która wspiera tę propozycję zarządu. Prośba spółki o przesunięcie terminu głosowania układu wynikała z faktu, że zmiana układu na wariant inwestorski wymaga zatwierdzonego układu.

Inwestor nie będzie czekać

Proces uprawomocnienia się mógłby potrwać parę miesięcy, tymczasem - jak podkreślił zarząd - żaden inwestor nie będzie czekał tyle czasu aż układ się uprawomocni i będzie można głosować nowy. Jak informował wówczas prezes GetBacku Przemysław Dąbrowski, spółka chce do połowy grudnia podpisać umowę SPA (sprzedaży i nabycia) z inwestorem, a jeśli Zgromadzenie Wierzycieli zaakceptuje nowy układ, zamknąć transakcję do końca 2019 roku.

Trzech spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów spółki. Kolejnym etapem będzie wybór jednego lub kilku potencjalnych inwestorów, z którymi rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej.

W poniedziałek GetBack przedstawił zaktualizowana propozycję układu, który przewiduje spłacenie obligatariuszy w 38 proc. Propozycje te nie były jeszcze uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi, ani z Radą Wierzycieli.

