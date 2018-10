GetBack z trzema ofertami. Ale tylko na wybrane aktywa

Fot. EAST NEWS GetBack zapowiedział też, że otrzymane oferty zostaną przekazane do wiadomości Rady Wierzycieli

Jak na razie GetBack otrzymał trzy oferty nabycia wybranych aktywów spółki – podał zarząd spółki komunikacie. GetBack chce sfinalizować transakcję do końca roku.

"Zarząd GetBack (...) informuje (...), że do dnia 04 października 2018 r. do emitenta wpłynęły trzy oferty odnośnie nabycia przez podmioty trzecie wybranych aktywów emitenta. Zawierają one oferty podmiotów trzecich dotyczące nabycia portfeli wierzytelności lub innych aktywów emitenta (...)" – czytamy w dokumencie.

"Emitent, kierując się potrzebą uzdrowienia sytuacji emitenta, istotnej jej poprawy, oraz potrzebą ochrony wierzycieli i interesariuszy emitenta i grupy kapitałowej emitenta, przystąpił do przeglądu wskazanych wyżej ofert. W ocenie zarządu emitenta - po wstępnym zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami - oferty te wpisują się w potrzebę uzdrowienia sytuacji emitenta, istotną jej poprawę oraz w potrzebę ochrony wierzycieli i interesariuszy emitenta” - twierdzi zarząd spółki.

GetBack zapowiedział też, że otrzymane oferty zostaną przekazane do wiadomości Rady Wierzycieli. Zastrzega jednak, że do negocjacji przystąpi z wybranymi oferentami, choć oczywiście mogą to być wszyscy trzej chętni. Sprawa sprzedaży aktywów ma zamknąć się do końca roku.

Jednocześnie zarząd podkreśla, że wciąż bierze pod uwagę wszystkie opcje wyjścia z kryzysu. ”Na chwilę obecną nie zostały też podjęte przez zarząd emitenta jakiekolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie tego, czy zarząd emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości. Zarząd emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie informacje o przebiegu wskazanego wyżej procesu” – informuje.

