Od dzisiaj nowe lokaty w Getin Banku. Bank Czarneckiego walczy o klientów po aferze KNF

Podobnie więc jak Idea Bank, inna firma należąca do Czarneckiego, Getin postanawia walczyć o klienta nowymi lokatami. - Od dziś w naszej ofercie dostępna jest nowa lokata na Nowe Środki z dwoma okresami do wyboru: 12 miesięcy na 2,2 proc. w skali roku oraz 4 miesiące na 3,3 proc. w skali roku. Dodatkowo do oferty wprowadzona została lokata Tradycyjna na 2 miesiące z oprocentowaniem 3 proc. w skali roku - opowiada money.pl ArturNewecki.