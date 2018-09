Getin Holding na liście alertów. GPW wykreśliła akcje spółki z sWIG80

Fot. Leszek Szymański Getin Holding na liście alertów GPW

Getin Holding na niechlubnej liście. Giełda Papierów Wartościowych zakwalifikowała spółkę na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z indeksu sWIG80 i WIG-banki. W sumie na listę trafiło aż 39 spółek.

Jak poinformowała GPW w komunikacie, łącznie zakwalifikowała na listę alertów 39 spółek.

Miejsce Getinu w indeksach sWIG80 i sWIG80TR zajmie TIM – informuje StockWatch.pl. W wypadku spółki Leszka Czarneckiego utrata miejsc w indeksach oraz wizerunkowa rysa to efekt wpisania na listę alertów.

Zakwalifikowanie do listy alertów jest równoznaczne z przeniesieniem z notowań ciągłych na podwójny fixing. Od 1 października wyznaczanie kursu akcji oraz zawieranie transakcji będzie odbywało się tylko dwa razy w ciągu dnia.

Czytaj także: Bałagan na zapleczu GPW. Notowania NewConnect najniższe w historii

W zeszłym tygodniu zarząd Getin Holdingu - z obawy o możliwość wpisania spółki na listę alertów - podjął decyzję o rozpoczęciu procesu scalenia akcji w stosunku 4:1. Spółka zdecydowała się na ten krok z uwagi na fakt, iż średni kurs, począwszy od 20 sierpnia, utrzymuje się poniżej poziomu 0,50 zł.

"W ocenie zarządu spółki, scalenie akcji spółki powinno zostać dokonane poprzez połączenie każdych 4 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 4 zł (stosunek wymiany: 4:1), co oznacza zmniejszenie liczby akcji spółki wszystkich emisji z 759 069 368 do 189 767 342, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki, przy czym decyzja w tym zakresie po uzyskaniu opinii rady nadzorczej spółki należeć będzie do walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w komunikacie.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

