Gigantyczne długi millenialsów. Co czwarty ma problem ze spłatą

Zadłużenie pokolenia tzw. millenialsów sięga już niemal miliarda złotych. Problem z regularną spłatą zobowiązań ma co czwarty z nich.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w Polsce jest ponad 15,3 mln kredytobiorców - wśród nich jest 630,54 tys. millenialsów. Na tę grupę wiekową przypada liczba 1,1 mln kredytów. Na koniec 2017 r. polscy milenialsi mieli do spłaty 7,3 mld zł, co stanowi trochę ponad 1 proc. sumy, którą do spłaty mają wszyscy polscy kredytobiorcy.

W całym 2017 r. przybyło 33 tys. zadłużonych w wieku od 18 do 24 lat. Zaległości w spłacaniu swoich długów w tej grupie to łącznie 872 mln zł. Ta statystyka nie wygląda najgorzej - choć stanowią 10 proc. dorosłych Polaków, to długi odpowiadają jedynie za 1 proc. wszystkich przeterminowanych zobowiązań. Przed hurraoptymizmem przestrzega jednak Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor. Jak przypomina, w tej grupie wiekowej niemal nie ma osób posiadających kredyty hipoteczne.

